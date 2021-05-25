Samsung, ISOCELL HM3 İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Samsung, yalnızca Galaxy S21 Ultra'da bulunan ISOCELL HM3 görüntü sensörü için aylar sonra bir tanıtım videosu yayınladı. Söz konusu video, ISOCELL HM3'e sahip yeni akıllı telefonların bir habercisi olabilir.

108 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip akıllı telefonlar bir süredir satışa sunuluyor ve pek çok markanın 108 MP kameralı telefonu bulunuyor. Ancak ocak ayında duyurulan Samsung Galaxy S21 Ultra'da bulunan 108 MP ISOCELL HM3 görüntü sensörü, piyasadaki en gelişmiş 108 MP kamera olarak nitelendiriliyor ve şu ana kadar Galaxy S21 Ultra dışında herhangi bir akıllı telefonda göremedik.

Galaxy S21 Ultra, 16.499 TL'lik fiyatıyla kolay erişilebilir bir akıllı telefon değil. Dolayısı ile ISOCELL HM3 görüntü sensörünün yeteneklerini çok az kişi deneyimleyerek görme imkanına sahip. Samsung da bu durumun farkında olacak ki piyasaya sürüldükten aylar sonra ISOCELL HM3 görüntü sensörü için detaylı bir tanıtım videosu yayınladı.

Samsung, yayınladığı videoda ISOCELL HM3 ile çekilmiş fotoğraflara yer verip "Bakın, bunu yapabiliyor" demek yerine ISOCELL 2.0, Nonapixel, Smart-ISO Pro gibi teknolojilerini detaylı animasyonlarla açıklıyor ve bir anlamda ISOCELL HM3'ün neden tek bir akıllı telefon modelinde kullanılacak kadar özel bir sensör olduğunu detaylandırıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse; ISOCELL HM3 sensöründe bulunan ISOCELL 2.0 teknolojisi, pikselleri ayırıp renk doğruluğunu artırmaya yararken; Nonapixel teknolojisi, 9 pikseli birleştirip tek bir piksel gibi davranmalarını sağlayarak hem aşırı ışıklı hem de düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görüntüler çekilebilmesini sağlıyor. Smart-ISO ise 12 bit renk derinliği ve yüksek kaliteli HDR görüntüler çekilebilmesini sağlıyor.

Samsung'un piyasaya sürüldükten aylar sonra ISOCELL HM3 için bir tanıtım videosu yayınlaması, söz konusu görüntü sensörünün yakında yeni bir Galaxy akıllı telefonda ve diğer markaların akıllı telefonlarında görülebileceğinin bir ipucu olarak yorumlandı.

Samsung'un ISOCELL HM3 için yayınladığı tanıtım videosu