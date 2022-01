Samsung'dan İkisi Bir Arada Eğlence Cihazı: The Freestyle

Samsung hem kablosuz hoparlör hem de projeksiyon cihazı olarak kullanılabilen yeni ürünü The Freestyle’ı duyurdu. Yüksek görüntü ve ses kalitesi ile taşınabilir özelliği sayesinde özgürlüğü kısıtlamayan cihaz, oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

CES 2022’ye hızlı bir çıkış yapan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, The Freestyle olarak isimlendirdiği yepyeni ürününü duyurdu. Alanında tek olan bu ürün hem kablosuz hoparlör hem de projeksiyon özelliği ile tüketicilere benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Samsung, bugüne kadar çok sayıda kablosuz hoparlörü zaten tüketicilerin beğenisine sundu. Ancak The Freestyle, bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı. Zira kablosuz hoparlörün üzerinde yer alan görüntü sensörü, bu cihazı bir projeksiyon aleti gibi kullanmanıza olanak tanıyor. Üstelik yansıtılan görüntü, 100 inç boyutta bile pürüzsüz bir kalite vadediyor.

Karşınızda Samsung The Freestyle

Projeksiyon cihazları, genelde ağır ve kaba cihazlardır. Ancak Samsung The Freestyle, bu algıyı tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Zira bu ürün yalnızca 830 gram ağırlığında ve tasarım açısından da evinizin dekorasyonunu tamamlayabilecek şıklığa sahip. Sahip olduğu stand üzerinde 180 dereceye kadar dönebilen The Freestyle, bu özelliği sayesinde istenildiğinde tavana, istenildiğinde ise duvara ya da farklı bir düzleme yansıtma yapabiliyor.

Samsung The Freestyle, görüntü kalitesinin yanı sıra ses kalitesiyle de dikkat çekiyor. Kullanılan özel donanım ve yazılım sayesinde sesi 360 derece yayabilen ürün, bu özelliği sayesinde sinema salonundaymış hissiyatı veriyor. Tüm bu özelliklerle donatılmış Samsung The Freestyle’ın Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla kullanılabildiğini, Samsung’un sesli asistanı Bixby’ye destek verdiğini de söylemeden geçmeyelim.

The Fresstyle’ın belki de en dikkat çekici özelliği, prize ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor oluşu. Harici bataryalar ile kullanılabilen ürün, bu özelliği sayesinde istenen her yere götürülebiliyor. Dün itibarıyla ABD pazarına giren, önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’ye gelmesi beklenen The Freestyle, kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor.

The Freestyle için hazırlanan tanıtım videosu