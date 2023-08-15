Çin merkezli bir haber platformu, Samsung'un karma gerçeklik gözlüğünün prototipinden ilk görüntüleri paylaştı.

Apple, uzun süredir beklediğimiz karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu 5 Haziran’da tanıttı. Gözlük, sanal ve artırılmış gerçeklik sektörüne olan ilgiyi artırırken tahmin edilebileceği üzere rakiplerini de hızlandırdı. Artık karma gerçeklik dünyasında hakimiyet için savaş başladı.

Bu savaşta Apple’a rakip olacak en büyük aday Samsung’tan da bugün büyük haberler geldi. Çin merkezli haber platformu Vrtuoluo, Samsung’un karma gerçeklik gözlüğünün prototipi olduğu söylenen bir cihazın görsellerini ve bazı özelliklerini paylaştı. Öte yandan haber, kısa süre sonra kaldırıldı.

Samsung’un karma gerçeklik gözlüğü prototipi:

İddiaya göre yukarıda gördüğünüz başlık, Samsung’un 2024 yılında piyasaya sürmesi beklenen karma gerçeklik gözlüğünün bir prototipi. Elbette bu cihaz bir prototip olduğundan tasarım anlamında son dokunuşlara sahip olmayabilir. Cihaz, Vision Pro’ya göre yenilikçi olmayan, günümüz gözlüklerine benziyor.

Prototip, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre dört takip kamerası, renklerin gözlüğe geçişi için iki RGB kamera ve bir derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca tıpkı Vision Pro gibi elde tutulan herhangi bir kontrolcü sunmuyor. Yani arayüz, tamamen el ve göz hareketleriyle yönetilecek.

Bunun yanı sıra gözlük, OLED panele sahip mikro ekranlar barındırıyor. Ayrıca Samsung, gözlük için uzun süredir ortağı olan Qualcomm’un değil, kendi üretimi olan Exynos 2200 yonga setini tercih etmiş durumda.

İşin can alıcı kısmı fiyatında!

Samsung’un prototipi görünüş olarak pek cezbedici olmasa da fiyatı bunu değiştiriyor. Cihaz, iddiaya göre 1000-2000 dolar aralığında etikete sahip olacak. Apple, Vision Pro için 3.500 dolarlık fiyat belirlemişti.

Elbette bu prototipin şu anki haliyle piyasaya sürülmesi oldukça düşük ihtimal. Samsung, bu prototipi yalnızca donanımlarını ve arayüzünü test etmek için kullanıyor olabilir. Ancak bu yeni bilgiler, şirketin karma gerçeklik gözlüğü projesinden yakın zamanda daha fazla bilgi alacağımıza işaret ediyor.

Apple'ın Vision Pro'sunu hatırlamak isteyenlere: