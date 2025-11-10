Samsung'un Kendi Face ID Teknolojisini Geliştirdiği İddia Edildi: İşte Kullanılacak İlk Telefon

Samsung'un iPhone'ların Face ID yüz tanıma teknolojisine rakip bir sistem geliştirdiği iddia edildi. İşte bu sistemin yer alacağı telefon.

Apple telefonların en öne çıkan özelliklerinden biri Face ID yüz tanıma teknolojisidir. Çoğu Android’de bulunan parmak izi taramanın aksine iPhone’lara direkt bu sistem için geliştirilmiş kamera yardımıyla yüzünüzü kullanarak giriş yapıyorsunuz. Şimdi gelen bilgiler ise Apple’ın en büyük rakibi Samsung’dan böyle bir hamle gelebileceğini gösterdi.

X üzerinden paylaşım yapan “SPYGO19726” isimli kullanıcının iddialarına göre Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy telefonlarında kullanılacak Face ID benzeri bir yüz tanıma sistemi için kolları sıvadı. Sistemin hangi telefonda kullanacağı da paylaşılmış.

Galaxy S27 Ultra’da Face ID rakibi teknolojiyi görebiliriz

Kullanıcının iddiasına göre Galaxy S27 Ultra modelinin ilk sürümlerinde Polar ID ismi verilen yeni bir sistem yer aldı. Sistemin tipik ön kamera yaklaşımlarından farklı olduğu, bunun yerine bir tür kızılötesi polarize ışık yayan özel bir donanımın test edildiğini de aktarmış.

Bu özel donanımın kullanıcıların yüzünü tanımlayabilen bir sensör olduğu düşünülüyor. Yani tıpkı Apple’ın Face ID teknolojisi gibi ön tarafa eklenen özel bir kamera sistemiyle kullanıcıların yüzü tanımlanabilecek ve bu şekilde cihazlarının kilidini açabilecekler. Sızıntı doğruysa donanımın bir ISOCELL sensör ve yeni bir Bio Fusion Core güvenlik modülü içerrebileceği aktarılmış. Her türlü ışık koşulunda ve maske gibi kullanımında sorunsuz çalışacak bir sistem olacakmış.

Şu anda Android telefonlarda da yüz tanıma sistemleri görüyoruz ancak hiçbiri Apple’ın Face ID teknolojisi kadar güvenli ve önde görülmüyor. Samsung, Galaxy S27 Ultra ile getireceği yeni teknolojisiyle bu durumu değiştirebilir. Hem Android’in en güvenli sistemini tanıtıp hem de Apple’ın kilit açma teknolojisine dişli bir rakip olabilir. Neler olacağını zaman gösterecek.