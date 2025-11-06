Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markaları araştırıldı. Statcounter tarafından yapılan araştırma, Apple ile Samsung arasındaki rekabetin kazananını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Pazar araştırma şirketi Statcounter, en çok kullanılan akıllı telefon markalarını araştırdı. Ekim 2025 döneminin sonu itibarıyla geçerli olan veriler, onlarca marka arasında hangilerinin öne çıktığını gözler önüne sermiş oldu.

Peki bu işin galibi kim? Küresel çapta en çok akıllı telefon kullanıcısına sahip olan marka hangisi? Bu içeriğimizde hem dünyada hem de Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markalarına bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Dünyada en çok kullanılan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı Apple Yüzde 27 Samsung Yüzde 20,32 Bilinmeyen Yüzde 11,05 Xiaomi Yüzde 10,25 vivo Yüzde 6,44 oppo Yüzde 5,68 realme Yüzde 4,42 Motorola Yüzde 3,13 Google Yüzde 2,40 Huawei Yüzde 2,25

Statcounter tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Apple'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Bugün tüm dünyada kullanılan her 4 telefondan 1 tanesi, Apple tarafından üretilmiş olan bir iPhone. Samsung'un pazar payı ise yüzde 20,32 seviyesinde ve bu durum, diğer markaların ne Apple'a ne de Samsung'a yaklaşamayacaklarını gözler önüne seriyor.

Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı Bilinmeyen Yüzde 41,39 Apple Yüzde 23,99 Samsung Yüzde 14,54 Xiaomi Yüzde 11,8 Huawei Yüzde 1,88 oppo Yüzde 1,58 realme Yüzde 1,04 TECNO Yüzde 0,98 Infinix Yüzde 0,68 vivo Yüzde 0,64

Statcounter'ın Türkiye özelinde paylaştığı veriler, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Öyle ki Apple, küresel pazarda olduğu gibi Türkiye pazarında da lider konumunda. Samsung ise yüzde 14,54'lük pazar payı ile Apple'ın gerisinde yer alıyor. Öte yandan; Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin de Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

"Bilinmeyen" ne oluyor? Türkiye'deki oran neden bu kadar yüksek?

Yukarıdaki tabloya baktığımızda zirvede Bilinmeyen kategorisinin bulunduğunu ve bunun pazar payının yüzde 41,39 gibi çok önemli bir noktada olduğunu görüyoruz. Statcounter, pazar araştırmalarını web analizi üzerinden gerçekleştiriyor. Yani internete bağlanan cihazların trafiği analiz ediliyor ve kullanılan ajanlarla cihazların marka tespiti yapılıyor.

Ancak web analizi, biraz hassas bir durum. Zira VPN kullanımı, mobil operatör şirketlerinin filtreleme süreçleri ve IMEI kaydı yapılmamış olan cihazlar, alınan veriyi bozabiliyor. Statcounter da bundan kaynaklı olarak analiz edemediği sonucu Bilinmeyen kategorisine atıyor...