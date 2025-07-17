Samsung'un Üçe Katlanan Telefonunun İsmi Ortaya Çıktı

Samsung, Güney Kore'de yeni bir marka tescil başvurusu yaptı. Bu başvuru, şirketin yaklaşmakta olan üçe katlanan telefonunun ismini ortaya koymuş gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanan telefonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de yeni bir marka başvurusu yapan şirket, yaklaşmakta olan telefonunun ismine karar vermiş gibi görünüyor. Tabii gelecek dönemlerde farklı bir isim için karar verilmez ise...

Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonu, Ocak 2025'te gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen gösterildi. Ancak Samsung, bu etkinlikten sonra telefonla ilgili herhangi bir detay vermedi. Hatta geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde konuyla ilgili ufak da olsa bir hamle bekledik ancak bu da gerçek olmadı. Firmanın Güney Kore'deki yeni marka başvurusu ise arka plandaki çalışmaların devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Samsung'un üçe katlanan telefonu "Galaxy Z TriFold" olarak isimlendirilebilir!

Samsung'un Güney Kore'de tescil başvurusu yaptığı yeni isim, "Galaxy Z Trifold" olarak anılıyor. Bu isim, aslında oldukça mantıklı ve telefonun üçe katlanabilen yapısını doğrudan yansıtıyor. Ancak nihai kararın verilip verilmediğini görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.

Samsung'un Güney Kore'deki marka tesciline ilişkin ekran görüntüsü:

Samsung'un üçe katlanan telefonu, firmanın üst düzey yöneticilerinden TM Roh'a göre bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Hâl böyle olunca Galaxy Z TriFold, artık sık sık sızıntılarla karşımıza çıkacaktır. Bakalım Huawei'nin Mate XT modeline rakip olarak karşımıza çıkacak telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi...