Katlanabilir telefon rekabetine yeni bir model daha eklendi. TECNO, üç panelli yapısıyla dikkat çeken yeni konsept telefonunu görücüye çıkardı. Şirket, içe doğru katlanan tasarımıyla öne çıkan bu cihazı “dünyanın en ince üçe katlanabilir telefonu” olarak tanımlıyor.

TECNO, Samsung’a rakip olarak geliştirdiği yeni üçe katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı. PHANTOM Ultimate G Fold adını taşıyan bu konsept model esmî olarak tanıtıldı. İnce tasarımı ve içe doğru katlanan “G tarzı” yapısıyla öne çıkıyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi TECNO, üç panelli yapıya sahip PHANTOM Ultimate G Fold Concept adını verdiği katlanabilir telefonunun şu anda dünyanın en ince üçe katlanabilir telefon konsepti olduğunu belirtti. İki menteşeden oluşan özel katlanma sistemi sayesinde ekran iki kez içe doğru katlanıyor ve kullanılmadığında tamamen koruma altına alınıyor.

TECNO PHANTOM Ultimate G Fold özellikleri

Aynı zamanda cihazda günlük kullanımı destekleyen ayrı bir kapak ekranı da bulunuyor. Telefonun 9,94 inç boyutundaki esnek ekranı, içe doğru “G şeklinde” katlanarak tamamen kapanabiliyor. Katlandığında 11,49 mm kalınlığa ulaşan cihaz, açıldığında ise yalnızca 3,49 mm kalınlığa düşüyor. Bu değerler, cihazı mevcut çift panelli modellere benzer kalınlığa getirirken, ekranın açıkta kalmadığı yapısıyla dikkat çekiyor. Samsung’un yıl içinde benzer bir Galaxy G Fold modelini tanıtması beklenirken, TECNO ince tasarımını ön plana çıkarıyor.

Cihazda küçük bir su damlası şeklindeki menteşe ile daha büyük ana menteşe birlikte kullanılıyor. Bu sayede telefon aralıksız şekilde katlanabiliyor ve farklı açılarda sabit durabiliyor. TECNO’nun konsept cihazının, 2026 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi planlanıyor.