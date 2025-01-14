Samsung, Ocak 2025 güvenlik güncellemesini uyumlu telefonlara dağıtmaya başladı.

Samsung, Ocak 2025 güvenlik güncellemesiyle yılın ilk büyük güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni güncelleme, birçok Galaxy model telefona geldi ve öncelikli olarak güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor.

Yeni güvenlik güncellemesi, Google'ın Ocak 2025 güvenlik bülteninde duyurulan beş "kritik" güncelleme dâhil toplam 30 düzeltme içeriyor. Ayrıca Samsung, kullanıcılarına özel 22 ek düzeltme ile telefonları daha güvenli hâle getiriyor.

Bu tür aylık güncellemelerde alışıldığı gibi yeni özellikler eklenmiyor. Bunun yerine telefonları dış tehlikelerden korumak adına açıklar kapatılıyor ve güvenlik artırılıyor.

Ocak 2025 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Samsung'un yeni Ocak 2025 güvenlik güncellemesi şu anda aşağıdaki telefonlar için dağıtılmaya başlandı ve önümüzdeki haftaya dek herkese ulaşmış olacak.