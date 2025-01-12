Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı, bir önceki amiral gemisi modeller olan S23 Ultra ve S24 Ultra ile kıyaslandı.

Akıllı telefonlar her yıl tasarımlarına farklı yenilikler katarak ergonomiyi ve estetiği geliştirmeye devam ediyor. Yeni sızdırılan görüntüler ise Samsung’un Galaxy Ultra serisinin tasarımında iki yıl içinde yaşanan değişiklikleri gözler önüne seriyor.

Galaxy S23 Ultra, Samsung'un kavisli ekran kullandığı son Ultra modeldi. Bu tasarım yerini Galaxy S24 Ultra ile daha modern bir yaklaşıma bıraktı. Kavisli ekranın ortadan kalkmasıyla düz ekran tasarımı benimseyen Galaxy S24 Ultra, ince çerçeveleri ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı nasıl evrildi?

*sırasıyla Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24 Ultra, kavisli ekran tasarımına veda etmekle kalmadı aynı zamanda çerçeveleri de inceltti. Telefon böylelikle daha kompakt bir görünüm kazandı. Sızdırılan detaylara göre Galaxy S25 Ultra ise serinin en modern tasarımına sahip olacak. Daha yuvarlak köşeler ve daha ince çerçeveler, telefonun daha şık ve minimalist bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Tasarımındaki dikkat çekici yeniliklerin yanı sıra donanım açısından da Galaxy S25 Ultra’nın önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. En yeni amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile daha hızlı bir performans ve gelişmiş soğutma sistemi sunacak olan Galaxy S25 Ultra, yeni 50MP ultra geniş kamerası ile de fotoğrafçılığı bir adım öteye taşıyacak.

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