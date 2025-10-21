Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung'un Apple Vision Pro Rakibi Gözlüğü Yarın Tanıtılıyor: Nasıl İzlenir?

Samsung, uzun zamandır beklenen genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğünü yarın tanıtıyor. Peki etkinlik nasıl izlenir? Saat kaçta?

Samsung'un Apple Vision Pro Rakibi Gözlüğü Yarın Tanıtılıyor: Nasıl İzlenir?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştirdiği uzun süredir bilinen bir şeydi. Yakın zamanda yapılan açıklamalarda ise gözlüğün 21 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacağı açıklanmıştı. Gözlük, saat farkından dolayı bizim için 22 Ekim’de tanıtılıyor.

Peki Samsung’un yarın yeni genişletilmiş gözlüğü için düzenleyeceği etkinlik canlı olarak nasıl izlenir? Saat kaçta düzenlenecek? Sizin için Samsung’da yepyeni bir çağ başlatacak bu cihazın tanıtımı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Samsung’un XR gözlüğü lansmanını YouTube’dan canlı izleyebileceksiniz

Samsung, resmî YouTube kanalı üzerinden 22 Ekim günü sabah karşı gerçekleştireceği Galaxy etkinliğini canlı olarak yayımlayacak. Bu etkinlikte şimdiye kadar “Project Moohan” olarak bilinen gözlüğün tanıtıldığını göreceğiz. Lansman, TSİ 05.00’te düzenlenecek. Biz de cihaz hakkındaki detayları sizlerle paylaşacağız.

san

Gözlüğün tasarımı zaten bu yılın başlarında gösterilmişti. Apple Vision Pro benzeri bir görünümle gelecek. Teknik detayları hakkında çok bilgi yok ancak Gemini başta olmak üzere yapay zekâyla entegre çalışacağı, Android XR işletim sistemine sahip olacağı, ergonomik bir ürün olacağı ve maksimum konforu sunacağı belirtilmiş. Tüm detayları yarın sabah öğreneceğiz.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim