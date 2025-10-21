Samsung'un Apple Vision Pro Rakibi Gözlüğü Yarın Tanıtılıyor: Nasıl İzlenir?

Samsung, uzun zamandır beklenen genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğünü yarın tanıtıyor. Peki etkinlik nasıl izlenir? Saat kaçta?

Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştirdiği uzun süredir bilinen bir şeydi. Yakın zamanda yapılan açıklamalarda ise gözlüğün 21 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacağı açıklanmıştı. Gözlük, saat farkından dolayı bizim için 22 Ekim’de tanıtılıyor.

Peki Samsung’un yarın yeni genişletilmiş gözlüğü için düzenleyeceği etkinlik canlı olarak nasıl izlenir? Saat kaçta düzenlenecek? Sizin için Samsung’da yepyeni bir çağ başlatacak bu cihazın tanıtımı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Samsung’un XR gözlüğü lansmanını YouTube’dan canlı izleyebileceksiniz

Samsung, resmî YouTube kanalı üzerinden 22 Ekim günü sabah karşı gerçekleştireceği Galaxy etkinliğini canlı olarak yayımlayacak. Bu etkinlikte şimdiye kadar “Project Moohan” olarak bilinen gözlüğün tanıtıldığını göreceğiz. Lansman, TSİ 05.00’te düzenlenecek. Biz de cihaz hakkındaki detayları sizlerle paylaşacağız.

Gözlüğün tasarımı zaten bu yılın başlarında gösterilmişti. Apple Vision Pro benzeri bir görünümle gelecek. Teknik detayları hakkında çok bilgi yok ancak Gemini başta olmak üzere yapay zekâyla entegre çalışacağı, Android XR işletim sistemine sahip olacağı, ergonomik bir ürün olacağı ve maksimum konforu sunacağı belirtilmiş. Tüm detayları yarın sabah öğreneceğiz.