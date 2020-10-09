Samsung Telefonlarda Rehber Yedekleme Nasıl Yapılır?

Samsung marka akıllı telefon kullanıcılarının olası bir kaza sonucu kayıtlı telefon rehberini kaybetmemek için kullanabilecekleri farklı yöntemler var. Sizin için Samsung rehber yedekleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık, yedekleme uygulaması ile ve uygulamasız olarak yapılacak işlemleri anlattık.

Tüm akıllı telefon kullanıcıları için son derece önemli olan verilerden bir tanesi de cihazda kayıtlı olan kişilere ait bilgiler, yani telefon rehberidir. Önceden ya SIM kart üzerinde ya da cihaz depolama alanında kaydedilebilen rehber için artık izleyebileceğiniz pek çok farklı yöntem var. Samsung rehber yedekleme işlemi için uygulayabileceğiniz diğer markalarda olmayan bir özellik de mevcut.

Samsung Cloud olarak isimlendirilen sistem, Samsung rehber yedekleme işlemi için son derece ideal bir yöntem sunuyor. Elbette, Samsung rehber yedekleme işlemi için Google başta olmak üzere kullanabileceğiniz farklı hizmetler de mevcut. Sizin için Samsung rehber yedekleme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Yöntemler arasında yedekleme uygulaması ile ve uygulamasız olarak uygulanabilecek işlemler bulunuyor.

Samsung rehber yedekleme yöntemleri:

Yöntem #1: Samsung Cloud ile otomatik rehber yedekleme

Samsung Cloud ile otomatik rehber yedekleme Yöntem #2: Samsung Cloud ile elle rehber yedekleme

Samsung Cloud ile elle rehber yedekleme Yöntem #3: Google Backup ile otomatik rehber yedekleme

Google Backup ile otomatik rehber yedekleme Yöntem #4: Google Backup ile elle rehber yedekleme

Google Backup ile elle rehber yedekleme Yöntem #5: Google Kişiler ile rehber yedekleme

Google Kişiler ile rehber yedekleme Yöntem #6: Üçüncü taraf bulut depolama hizmetleri ile rehber yedekleme

Yöntem #1: Samsung Cloud ile otomatik rehber yedekleme:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın.

Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın. Adım #3: Buradan Samsung Cloud’u seçin.

Buradan Samsung Cloud’u seçin. Adım #4: Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun. Adım #5: Açılan menüden Ayarlar sekmesine dokunun.

Açılan menüden Ayarlar sekmesine dokunun. Adım #6: Buradan Senkronizasyon ve Otomatik Yedekleme Ayarları’na dokunun.

Buradan Senkronizasyon ve Otomatik Yedekleme Ayarları’na dokunun. Adım #7: Otomatik Yedekleme sekmesini açın.

Otomatik Yedekleme sekmesini açın. Adım #8: Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin.

Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin. Adım #9: Gösterilen saatte seçtiğiniz veriler her gün yedeklenecek.

Gösterilen saatte seçtiğiniz veriler her gün yedeklenecek. Adım #10: İşlem tamam.

Samsung Cloud bulut depolama hizmeti yalnızca Samsung marka cihaz kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiş bir hizmettir. Kullanıcıya 15 GB depolama alanı sunar. Samsung Cloud ile yalnızca Samsung rehber yedekleme yapmazsınız, cihazda bulunan tüm veriler ve ayarlar bulut depolama alanına kaydedilir.

Samsun rehber yedekleme işlemini Samsung Cloud ile elle ya da otomatik olarak yapma yöntemlerindeki adımlarda geçen sayfa adları cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir. J7 Prime, S20, S10 gibi modeller dahil tüm Samsung akıllı telefon modellerinde uygulayabilirsiniz.

Yöntem #2: Samsung Cloud ile elle rehber yedekleme:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın.

Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın. Adım #3: Buradan Samsung Cloud’u seçin.

Buradan Samsung Cloud’u seçin. Adım #4: Yedekle ve Geri Yükle seçeneğine dokunun.

Yedekle ve Geri Yükle seçeneğine dokunun. Adım #5: Buradan Bu Telefonu Yedekle seçeneğine dokunun.

Buradan Bu Telefonu Yedekle seçeneğine dokunun. Adım #6: Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin.

Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin. Adım #7: Yedekle butonuna dokunun.

Yedekle butonuna dokunun. Adım #8: Verilerin boyutuna göre değişen bir sürede seçtiğiniz tüm veriler yedeklenecek.

Verilerin boyutuna göre değişen bir sürede seçtiğiniz tüm veriler yedeklenecek. Adım #9: İşlem tamam.

Bir önceki otomatik yükleme yöntemi ile siz herhangi bir işlem yapmadan seçtiğiniz veriler belirli bir saatte günlük olarak Samsung Cloud alanına yedeklenir. Eğer otomatik yedekleme istemiyorsanız elle yedekleme yöntemini uygulamayı tercih edebilirsiniz. Telefonu sıfırlama ya da yeni bir Samsung telefona geçme gibi işlemler öncesi bu yöntemi kullanmanız öneriliyor.

Yöntem #3: Google Backup ile otomatik rehber yedekleme:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın.

Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın. Adım #3: Buradan Google seçeneğine dokunun.

Buradan Google seçeneğine dokunun. Adım #4: Otomatik Yedekleme seçeneğini aktif hale getirin.

Otomatik Yedekleme seçeneğini aktif hale getirin. Adım #5: Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin.

Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin. Adım #6: Gösterilen saatte seçtiğiniz veriler her gün yedeklenecek.

Gösterilen saatte seçtiğiniz veriler her gün yedeklenecek. Adım #7: İşlem tamam.

Google Backup hizmeti ile rehber yedekleme yöntemi de Samsung rehber yedekleme işlemi için tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Özellikle daha sonra Samsung marka olmayan Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanmak istiyorsanız verilerinizi Google Backup ile yedeklemek isteyebilirsiniz.

Samsun rehber yedekleme işlemini Google Backup ile elle ya da otomatik olarak yapma yöntemlerindeki adımlarda geçen sayfa adları cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Google Backup ile cihazda bulunan tüm veriler ve ayarlar Google hesabınız üzerine kaydedilir.

Yöntem #4: Google Backup ile elle rehber yedekleme:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın.

Hesaplar ve Yedekleme menüsünü açın. Adım #3: Buradan Google seçeneğine dokunun.

Buradan Google seçeneğine dokunun. Adım #4: Yedekle ve Geri Yükle seçeneğine dokunun.

Yedekle ve Geri Yükle seçeneğine dokunun. Adım #5: Buradan Şimdi Yedekle seçeneğine dokunun.

Buradan Şimdi Yedekle seçeneğine dokunun. Adım #6: Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin.

Yedeklenmesini istediğiniz verileri seçin. Adım #7: Yedekle butonuna dokunun.

Yedekle butonuna dokunun. Adım #8: Verilerin boyutuna göre değişen bir sürede seçtiğiniz tüm veriler yedeklenecek.

Verilerin boyutuna göre değişen bir sürede seçtiğiniz tüm veriler yedeklenecek. Adım #9: İşlem tamam.

Bir önceki otomatik yükleme yöntemi ile siz herhangi bir işlem yapmadan seçtiğiniz veriler belirli bir saatte Google hesabınıza günlük olarak yedeklenir. Eğer otomatik yedekleme istemiyorsanız elle yedekleme yöntemini uygulamayı tercih edebilirsiniz. Telefonu sıfırlama ya da yeni bir Android işletim sistemine sahip akıllı telefona geçme gibi işlemler öncesi bu yöntemi kullanmanız öneriliyor.

Yöntem #5: Google Kişiler ile rehber yedekleme:

Adım #1: Buradan Google Kişiler mobil uygulamasını indirin.

Buradan Google Kişiler mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Otomatik yedekleme özelliğini aktif hale getirin. Otomatik yedekleme istemiyorsanız elle yedekleme seçeneğini kullanın.

Otomatik yedekleme özelliğini aktif hale getirin. Adım #4: Rehber yoğunluğuna göre değişen bir sürede tüm rehberiniz yedeklenecek.

Rehber yoğunluğuna göre değişen bir sürede tüm rehberiniz yedeklenecek. Adım #5: Google Kişiler’e internet bağlantısı olan tüm cihazlardan üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Kişiler’e internet bağlantısı olan tüm cihazlardan üzerinden ulaşabilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

Google Kişiler ile Samsung rehber yedekleme işlemi yapmak, özellikle kişilerine farklı cihazlardan ulaşmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği bir yöntemdir. Ayrıca farklı işletim sistemine sahip bir akıllı telefona geçseniz bile tüm kişilerinize tekrar ulaşabilirsiniz. Google Kişiler yedeklemesi Google Backup’tan farklı olarak yalnızca rehber yedeklemesi yapar.

Yöntem #6: Üçüncü taraf bulut depolama hizmetleri ile rehber yedekleme:

Üçüncü taraf bulut depolama hizmetleri ile Samsung rehber yedekleme işlemi yapmak istiyorsanız bu noktada tercih tamamen kullanıcıya kalmış durumda. Bulut depolama hizmeti veren onlarca farklı üçüncü taraf mobil uygulama bulunuyor.

Dilerseniz kullandığınız GSM operatörünün size sunmuş olduğu bulut depolama alanını kullanarak Samsung rehber yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce kullanmakta olduğunu bir bulut depolama hizmeti varsa alışkanlığınızı bozmadan aynı hizmet üzerinden Samsung rehber yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sizin için Samsung rehber yedekleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve işlem için uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Yukarıdaki yöntemlerden hangisini tercih edeceğiniz tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı bir durumdur. Her bir yöntem ile rehberinizi güvenle yedekleyebileceğinizden emin olabilirsiniz.