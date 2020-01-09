Samsung, Parmak İzi Okuyuculu Taşınabilir SSD'sini Tanıttı

Samsung, daha yüksek okuma-yazma hızları sunmasının yanı sıra ekstra güvenlik için yerleşik parmak izi sensörü içeren yeni taşınabilir SSD'sini tanıttı. Samsung'un parmak izi okuyuculu ilk taşınabilir SSD'si olan T7 Touch, bu ay içinde satışa sunulacak.

Harici disk pazarında üreticiler, sürücüleri daha hızlı hale getirmeye ve daha fazla depolama alanı sunmaya çalışıyor. Samsung'un CES 2020'de duyurulan yeni taşınabilir SSD'si T7 Touch, bundan daha fazlasıyla karşımıza çıktı. T7 Touch, veri transferindeki geliştirmelerin yanı sıra ekstra güvenlik için yerleşik bir parmak izi okuyucu içeriyor.

Samsung'un yeni taşınabilir SSD'si, parmak izi okuyucusu olmayan bir dizüstü bilgisayar kullanıyor olsanız bile, dosyalarınızı biyometrik güvenlikle koruma seçeneği sunuyor. Samsung, T7 Touch'a en fazla 4 farklı parmak izi kaydedebileceğinizi ve sürücüyü isterseniz arkadaşlarınızla veya çalışma ekibinizle paylaşabileceğinizi belirtiyor.

T7 Touch, ayrıca sürücünün bağlı olduğunu ve aktif olarak veri aktardığını gösteren bir ışığa da sahip. Bu özellik önceki nesil T5'te şaşırtıcı şekilde yoktu. Samsung, alüminyum gövdeye sahip olan sürücünün 2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, USB-C'den USB-C'ye veya USB-C'den USB-A'ya bağlanabilen tek bir USB-C bağlantı noktası var.

Yeni nesil SSD'nin getirdiği yenilikler sadece kozmetik değişiklikler ve parmak izi sensörü değil. Samsung ayrıca, 1.000 MB/s'ye kadar yazma ve 1.050 MB/s'ye kadar okuma hızı sunarak, T7 Touch'ın selefi T5'ten yaklaşık 2 kat daha hızlı olduğunu belirtti.

T7 Touch, bu ayın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak. Fiyatlar, 500 GB'lık model için 129,99 dolar, 1 TB'lık model için 229,99 dolar ve 2 TB'lık model için 399,99 dolar olarak belirlendi. Parmak izi okuyucusu olmayan T7 versiyonu ise 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.