SanDisk Dünyanın İlk 8 TB Taşınabilir SSD'sini Tanıttı

SanDisk, Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2020'de yeni ürünlerini sundu. Şirket, 8 GB'lık dünyanın en yüksek kapasiteli taşınabilir SSD'sinin yanı sıra, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C belleğini tanıttı.

Taşınabilir SSD'ler genellikle en fazla 2 TB kapasiteyle karşımıza çıkıyor. 4 TB'lık SSD'lere de rastlamak mümkün olsa da, şimdilik yaygınlaşması zaman alacak gibi görünüyor. SanDisk, yine de taşınabilir SSD'ler üzerindeki çalışmalarını daha ileriye taşıyarak CES 2020'de 8 TB kapasiteli taşınabilir SSD prototipiyle karşımıza çıktı.

Şirket, cebinize sığabilecek kadar küçük boyutlu olan dünyanın en yüksek kapasiteli taşınabilir SSD'sini tanıttı. Sürücü, şirketin Extreme Taşınabilir Harici SSD modellerinden biraz daha büyük görünüyor, ancak daha yüksek bir kapasiteye ve 20 Gbps veri aktarım hızına sahip olduğu düşünüldüğünde normal.

Cihaz şu anda prototip olduğundan SanDisk'in taşınabilir 8 TB SSD'yi ne zaman piyasaya süreceği belirsiz. Ancak 4 TB sürücülerin bile piyasada yaygın olmadığı düşünüldüğünde pazarın bu kadar büyük ve pahalı bir seçeneğe hazır olması biraz zaman alabilir. Bununla birlikte, SanDisk'in 8 TB SSD ile karşımıza çıkan ilk marka olması sürpriz olmadı. Şirket, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın ilk 1 TB microSD kartını tanıtmıştı.

Sandisk ayrıca 1 TB Ultra Dual Drive Luxe belleğini de etkinlik kapsamında tanıttı ve yakında piyasaya sürecek. Dual Drive Luxe, çift bağlantı noktası sağlayan tasarımı sayesinde hem standart USB-A cihazlarda hem de USB-C destekli akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda çalışıyor. USB-A'dan USB-C bağlantı noktasına geçmek içinse 180 derece çevirmeniz yeterli oluyor. Tamamen metal yapısı, sürücüye bir anahtarlık olarak da kullanılabilen zarif bir görünüm katıyor.

Yeni 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe'un 2020'nin ilk çeyreğinin sonlarında satışa hazır olması bekleniyor. SanDisk'in Extreme Taşınabilir SSD'leri güvenilir, ekonomik olması nedeniyle öne çıkıyor ve 8 TB'lık yeni SSD'ler geleceğe yönelik iyi bir yatırım olabilir. Ayrıca yeni nesil cihazlarla USB-C'ye geçiş hızlandığı için Ultra Dual Drive Luxe adaptöre olan ihtiyacı ortadan kaldırarak eski ve yeni cihazlar arasında kolaylıkla veri aktarımı yapabilir.