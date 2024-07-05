Günün fırsatları arasında indirime giren Samsung Taşınabilir T7 SSD, yüksek performansı ve taşınabilirliği ile dikkat çekiyor.

Samsung, veri depolama çözümleri konusunda sektördeki en güvenilir markalardan biri olarak öne çıkıyor. İndirimde yer alan Samsung Taşınabilir T7 SSD modeli, yüksek performansı, güvenliği ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor. Geniş depolama kapasitesi ve hızlı veri transferi sayesinde hem profesyonel kullanıcılar hem de günlük kullanım için ideal bir çözüm sunan bu cihazın özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Depolama Kapasitesi: 1 TB depolama kapasitesi ile geniş bir veri saklama alanı sunar. Bu sayede, büyük dosyaları, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları rahatlıkla saklayabilirsiniz.

1 TB depolama kapasitesi ile geniş bir veri saklama alanı sunar. Bu sayede, büyük dosyaları, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bağlantı Tipi: USB 3.2 Gen 2 bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir veri transferi sağlar. Geriye dönük uyumluluğu ile USB 3.0 ve 2.0 cihazlarla da kullanılabilir.

USB 3.2 Gen 2 bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir veri transferi sağlar. Geriye dönük uyumluluğu ile USB 3.0 ve 2.0 cihazlarla da kullanılabilir. Okuma Hızı: 1.050 MB/s'ye kadar okuma hızı ile verilerinize hızlıca erişim imkanı sunar.

1.050 MB/s'ye kadar okuma hızı ile verilerinize hızlıca erişim imkanı sunar. Yazma Hızı: 1.000 MB/s'ye kadar yazma hızı ile büyük dosyaların transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirir.

1.000 MB/s'ye kadar yazma hızı ile büyük dosyaların transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Kompakt ve hafif tasarımı ile kolay taşınabilir. Cebinizde veya çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Dayanıklılık: Şok, titreşim ve aşırı sıcaklık gibi çevresel etkilere karşı dayanıklıdır. Bu sayede verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz.

Şok, titreşim ve aşırı sıcaklık gibi çevresel etkilere karşı dayanıklıdır. Bu sayede verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Güvenlik: AES 256-bit donanım şifrelemesi ile veri güvenliği sağlar. Kişisel ve hassas bilgilerinizi korur.

AES 256-bit donanım şifrelemesi ile veri güvenliği sağlar. Kişisel ve hassas bilgilerinizi korur. Uyumluluk: Windows, Mac ve Android cihazlarla uyumludur. Çeşitli cihazlar arasında veri transferini kolaylaştırır.

Hızlı, güvenilir ve dayanıklı bir depolama çözümü arıyorsanız, Samsung Taşınabilir T7 SSD indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Kullanıcı Yorumları: