Samsung, Sistem Uygulamalarındaki Reklamları Kaldırıyor

Samsung, akıllı telefonlarındaki bazı sistem uygulamalarında bulunan reklamları kaldırma kararı aldı. Alınan kararla ilgili açıklama yapan bir yetkili, bu işlemi gerçekleştirecek yazılım güncellemesinin 2021 yılında sunulacağını söyledi.

Sattıkları akıllı telefonlar üzerinden daha fazla para kazanmak isteyen teknoloji şirketleri, zaman zaman kullanıcıları canından bezdiren uygulamaları hayata geçiriyorlar. Bu bağlamda; kullanıcıların en nefret ettikleri özelliklerden bir tanesi, işletim sistemine ait uygulamalara eklenen reklamlar. Bu konuda özellikle de Xiaomi'nin sabıkalı bir geçmişi olsa da Güney Koreli teknoloji devi Samsung da benzer bir tavır sergiliyor.

Samsung'un akıllı telefonlarına sunduğu One UI isimli arayüz, bazı uygulamalarda reklam barındırıyor. Kullanıcılar, Samsung Weather, Samsung Pay ve Galaxy Themes gibi sistem uygulamalarına girdiklerinde, aşırı seviyede olmasa da reklamlarla karşılaşıyor. Ancak bu durum, yakın bir gelecekte değişecek gibi görünüyor.

Samsung, sistem uygulamalarındaki reklamları kaldırmaya karar verdi

Akıllı telefonlardaki uygulamalarda reklam görmek, zaten tüm kullanıcıların rahatsız olduğu bir şey. Ancak bu noktada reklamlardan rahatsız olanların yalnızca kullanıcılar olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştiren Samsung'un üst düzey yöneticileri, bu toplantıda reklamları kaldırma kararı aldılar. Samsung, konuyla ilgili gelişmelerin sızdırılması üzerine resmi bir açıklama yaptı.

The Verge'e demeç veren bir Samsung yetkilisi, sistem uygulamalarında yer alan reklamların tamamının kaldırılacağını açıkladı. Bunun One UI için hazırlanan güncellemelerle yapılacağını söyleyen yetkili, bu güncellemenin 2021 yılı içerisinde tüm Samsung Galaxy kullanıcılarına ulaşacağını belirtti. Kullanıcılar şimdi, o güncellemenin yayınlanmasını bekleyecekler.