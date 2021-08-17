Samsung Galaxy S22 Ailesinin Bazı Özellikleri Açığa Çıktı

Ice Universe, Samsung'un ocak ayında duyurması muhtemel amiral gemisi telefonu Galaxy S22'nin kilit özelliklerini sızdırdı. Sızdırılan bilgiler, Galaxy S22 ailesinin daha çok performans odaklı cihazlar olacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 isimli üst düzey katlanabilir ekranlı telefonlarını duyurdu. Şimdi sıra, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22'ye geldi. Şirket, büyük bir ihtimalle 2022'nin ilk ayında düzenleyeceği bir etkinlikte Galaxy S22 ailesini duyuracak.

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu ile ilgili birkaç bilgi zaten açığa çıkmıştı. Şimdi bunlara, önemli detaylar eklendi. Akıllı telefon sektörünün sızıntı konusunda önemli isimlerinden olan Ice Universe, Galaxy S22 ailesinin kilit özelliklerini sızdırmayı başardı. Diğer detaylara geçmeden önce, Samsung'un bu yıl da 3 model ile karşımıza çıkacağını, bu modellerin Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olarak isimlendirileceğini söyleyelim.

Samsung Galaxy S22 ailesi neler sunacak?

*Görsel temsilidir.

Ice Universe'ün sızdırdığı bilgilere göre Galaxy S22, 6,06 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LTPS ekranla gelecek. Galaxy S22+'ta ise aynı ekran, 6,55 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy S22 Ultra'da ise enerji tüketimini minimalize eden LPTO ekran göreceğiz. 6,81 inç büyüklüğünde olan bu ekran, kullanıcılara QHD+ çözünürlük sunacak. Ayrıca her üç model de 120 Hz tazeleme oranıyla gelecek.

Samsung'un yeni amiral gemilerinden Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın aynı kamera kurulumuyla geleceğini söyleyen Ice Universe, bu kamera kurulumlarının 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP de bir kamerayla daha geleceğini söylüyor. Galaxy S22 Ultra'da ise 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP 3x optik yakınlaştırma sunan bir kamera ve 12 MP de periskop kamera yer alacakmış.

Oyuncu telefonlarında kullanılan soğutma sistemi yer alacak:

Ice Universe'e göre Galaxy S22, 3.800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Galaxy S22+'ta 4.600 mAh'a yükselecek kapasite, Galaxy S22 Ultra'da ise 5.000 mAh olarak karşımıza çıkacak. Daha önce ortaya çıkan bazı bilgiler, bu bataryaların 65 watt hızlı şarj seçeneğine sahip olacağını göstermişti. Ayrıca bu akıllı telefonlarda oyuncu telefonlarında kullanılan soğutma sisteminin yer alacağı da yine daha önceki iddialar arasında yer alıyordu.

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonları, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı işlemci seçeneği ile satışa sunulabilir. Bu seçenekler, çok büyük bir ihtimalle Snapdragon 898 ve Exynos 2200 olacak. Farklı pazarlardaki tüketiciler, farklı işlemcilere sahip Galaxy S22'ler satın alabilecekler. Telefonların fiyatları ile ilgili herhangi bir bilgi ise şimdilik mevcut değil.