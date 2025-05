Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'nin dağıtımını uygun fiyatlı telefonlarına genişletmeye başladı. Galaxy A16 ile Galaxy A15 modelleri, Android 15'e geçiş yapmaya başlamış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan artık kullanıcıları çileden çıkaran Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, bütçe dostu telefonları için de One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un 2023 yılında duyurduğu Galaxy A15 ile geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu Galaxy A16 modelleri, One UI 7 güncellemesini almaya başladı. Bu akıllı telefonlara sahip olan kullanıcılar, çok yakında Android 15 deneyimi yaşamaya başlayacaklar gibi görünüyor.

Şimdilik sadece Güney Kore'de mevcut

Samsung'un bütçe dostu telefonları için yayımladığı "A165NKSU2BYE2" ve "A155NKSU5BYD5" kodlu güncellemeler, şimdilik sadece Güney Kore için üretilmiş cihazlarda kullanılabiliyor. Ancak Samsung, son dönemlerde One UI 7 dağıtımını hızlandırdı. Hâl böyle olunca çok yakında Türkiye'deki kullanıcılar da One UI 7 güncellemesi alabilirler.

Bu arada; Samsung Galaxy A16 kullanıyorsanız biraz daha şanslısınız. Çünkü bu akıllı telefon, yan tuş ile Google Gemini veya Circle to Search özelliklerine erişmeyi mümkün kılacak. Galaxy A15 sahipleri ise bu özellikten faydalanamayacaklar. Ancak One UI 7'nin diğer yeni özellikleri, her iki telefonda da ortak olarak kullanılabilecek.