Samsung Galaxy Z Flip ile İlgili Etkileyici Gelişme

Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir logo tasarımı sundu. Bu tasarım, yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip'in en önemli özelliğini ortaya koyuyor. Buna göre Samsung'un ikinci katlanabilir ekranlı telefonu, "UTG" kısaltmalı incecik bir cama sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve hayranları, 11 Şubat tarihini iple çekiyorlar. Çünkü Şirket, 11 Şubat'ta bir "Unpacked" etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturacak. Samsung'un bu etkinlikte Galaxy S20 serisi ile birlikte Galaxy Fold'un yeni versiyonu olan Galaxy Z Flip'i de tanıtacak.

Galaxy Z Flip ile ilgili yeni ve resmi bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sunmuş olduğu bir logo tasarımı. Öyle ki bu tasarım, Samsung Galaxy Z Flip'in genel görünümünü gözler önüne sererken telefonun en önemli özelliğini de açığa çıkarıyor.

Samsung'un Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sunduğu tasarım

Samsung'un hazırladığı grafik tasarımında en dikkat çekici nokta "UTG" ibaresi. Bu ibare, "Ultra Thin Glass" yani ultra ince cam kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Flip'in en dikkat çekici özelliği de bu.

Samsung'un ultra ince camının kalınlığı, 100 mikrometreden daha az olacak. Bu kalınlık değerinin bir saç teline eş değer olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Katlanabilir ekranlı telefonlarda kalınlığın önemli bir sorun olduğunu düşünürsek sadece bir saç teli kalınlığındaki ekranın ne denli önemli bir gelişme olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip'in piyasadaki tek rakibi, Motorola RAZR. Bununla birlikte Motorola RAZR, plastik ile kaplanan bir ekrana sahip. Bu ekran, çizilme ve darbelere karşı istenilen seviyede dayanıklı değil ve yansıma konusunda da iyi bir performans sunmuyor. Ancak Samsung Galaxy Z Flip'te kullanılan UTG ekran, cam bir yapıya sahip olduğundan daha sağlam ve ışığı daha iyi soğuruyor. Dolayısı ile Galaxy Z Flip, Motorola rakibine karşı önemli bir artı ile piyasaya çıkmış olacak.