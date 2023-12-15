Samsung Türkiye'ye yeni bir CEO atandı. 1997 yılında Samsung için çalışmaya başlayan ve yıllar içinde büyük başarılara imza atan Jeff Jo, Kanada'dan sonra Türkiye'de CEO'luk yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirdi. 1997 yılından beri Samsung bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeff Jo, Samsung Türkiye'nin CEO'luk koltuğuna getirildi.

Samsung'daki kariyerine başladığında Güney Kore'de bulunan Jeff Jo, 2009 yılında Tayland'da, 2014 yılında ise Avustralya'da görev alan Jo, 2019 yılında Samsung Kanada CEO'su olarak görevlendirildi. Samsung'un Kuzey Amerika satışlarına doğrudan katkı sağlayan Jo, şimdi de Türkiye'de CEO'luk görevi yapacak.

"Yapay zekâ dönüşümünü Türkiye'yle takip edeceğim"

Jeff Jo, Samsung Türkiye CEO'luğuna görevlendirilmesiyle ilgili şöyle konuştu:

Bir teknoloji tutkunu olarak, 2024 yılını önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Samsung olarak inovatif çözümlerimiz ve yapay zekâ entegre edilmiş ürünlerimiz ile sektördeki trendleri belirleyeceğimize inanıyoruz. Yapay zekânın gündelik hayatımıza daha derinden entegre olmasıyla, akıllı cihaz ekosistem deneyimi köklü bir dönüşüm yaşayacak. Yapay zekâ, teknolojinin etkin kulllanımının yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan bir olgu. Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılı yapay zekânın gündelik yaşantımızı dönüştürdüğü bir yıl olacak. Samsung olarak yapay zekâ özellikli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimizle bu dönüşümün önemli bir parçasıyız. Ben de bu dönüşümü Türkiye’yle takip edeceğim için çok heyecanlıyım.