Samsung'un ücretsiz canlı TV uygulaması Samsung TV Plus, bugün itibarıyla Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note10 ve Galaxy Note20 için yayınlandı. Servis ne yazık ki Türkiye'de kullanılamıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ücretsiz TV yayınları ve içerikleri sunan akıllı TV uygulaması Samsung TV Plus, bugün itibarıyla ‘seçili Samsung Galaxy akıllı telefonlar için’ mobil uygulama olarak da yayınlanıyor.

Galaxy Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen Samsung TV Plus uygulamasında 135 televizyon kanalının yanı sıra bir dizi isteğe bağlı içerik koleksiyonu bulunuyor. Ancak söz konusu içerik kütüphanesinin herhangi bir çevrimiçi yayın servisiyle karşılaştırılamayacak kadar küçük olduğunu belirtelim.

Herhangi bir abonelik, harici cihaz gerektirmeyen Samsung TV Plus, bunun yerine reklam gösterek gelir elde ücretsiz bir uygulama. 2016 ila 2020 yılları arasında piyasaya sürülen tüm Samsung TV’lerde desteklenen uygulama, bugünden itibaren Galaxy S10, S20, Note 10 ve Note 20 kullanıcılarının da hizmetine sunulmuş olacak.

Samsung TV Plus şu an için yalnızca ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Avusturya, Kore ve Tayland’da kullanılabildiğinden uygulamayı cihazınıza yüklemenin bir faydası olmayacak ancak Samsung TV Plus ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.