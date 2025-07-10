Samsung'un çok beklenen üçe katlanan telefonu hakkında şirketten açıklama geldi. Yönetici TM Roh, üçe katlanan telefonun ne zaman çıkacağını duyurdu.

Samsung, dün akşam üstü gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yı tanıttı. Bunun ardından da kullanıcılar, şirketin çok beklenen üçe katlanan telefonunun ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Teknoloji devi, aylar önce bu cihazı çıkaracağının sinyallerini vermişti.

Şimdi ise konu hakkında bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Samsung’un mobil ve tüketici elektroniği bölümünün yöneticisi TM Roh, 3’e katlanan telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğini duyurdu. Açıklamaya göre cihaz, beklenenden daha erken gelecek.

Samsung’un 3’e katlanan telefonu bu yıl geliyor

*Telefonun muhtemel tasarımı

TM Roh tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, 2025 yılı içerisinde üçe katlanan telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani bu yıl bitmeden Samsung’dan yepyeni bir model daha göreceğiz. Roh’un açıklaması şu şekilde: “Üçe katlanan telefonu bu yıl sonuna kadar çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz.”.

Şirket, 3’e katlanan modeliyle daha önce girmediği bir kategoriye dahil olarak Mate XT modeliyle bu tür cihazları başlatan Huawei gibi şirketlere rakip olacak. Ayrıca Apple’ın önümüzdeki yıl katlanabilir telefon çıkaracak olması da Samsung’un bu alandaki çeşitliliğini artırmak ve rekabette üste çıkmasını sağlamak için böyle hamleler yapmasına neden oluyor.

Maalesef Samsung’un 3’e katlanan telefonu hakkında şimdilik pek bilgi yok. Söylentiler Galaxy G Fold dese de şirket, son haberler şirketin cihazın ismine bile henüz karar vermediğini söylüyor. Cihazın; 10 inçlik ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 3000 ila 3500 dolar arası bir fiyatla geleceği şimdiye kadar çıkan sızıntılar arasında.