Samsung, çok yakında düzenleyeceği bir etkinlikte Galaxy Z Flip7'yi resmen duyuracak. Peki bu akıllı telefon neler sunacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung Galaxy Z Flip7 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için önemli bir süreç başlamak üzere. Zira şirket, çok büyük bir olasılıkla bir ay içerisinde yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikler kapsamında yepyeni katlanabilir ekranlı telefonlarını duyuracak. Bu telefonlardan biri, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy Z Flip7 olacak. Peki bu telefon, tüketicilere neler sunacak?

Bu içeriğimizde Samsung Galaxy Z Flip7 hakkında bugüne dek ortaya çıkmış olan tüm bilgilere yakından bakacağız. Evet, telefon henüz resmî olarak duyurulmadı ancak burada okuyacağınız bilgilerin çok büyük bir bölümü, Samsung tarafından doğrulanacaktır. Dilerseniz daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 tasarımı:

Boyutlar 166,6 x 75,2 x 6,9 mm Ağırlık - Sağlamlık IP68

Samsung Galaxy Z Flip7, tahmin edebileceğiniz üzere mevcut form faktörünü korumaya devam edecek. Ancak bu yıl dikkat çekici bir değişiklikle karşılaşacağız. Samsung mühendisleri, kapak ekranını büyütecekler. Bunu yaparken kamera kurulumunun çerçevesi ekrana dahil edilecek. Bu sayede Galaxy Z Fold6'daki 3.4 inç boyutlu kapak ekranı, yeni modelde 4 inç olacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 ekranı:

Ekran boyutu Dış ekran: 6.85 inç

İç ekran: 4 inç Ekran çözünürlüğü Dış ekran: FHD+ (1080 x 2640 piksel)

İç ekran: HD+ (720 x 748 piksel) Ekran tipi Dynamic AMOLED 2X Tazeleme hızı Dış ekran: 60 Hz

İç ekran: 120 Hz Tepe parlaklık değeri Dış ekran: 2.600 nit

İç ekran: -

Samsung Galaxy Z Fold7'de 2.600 nit tepe parlaklık değerine sahip olan 6.85 inç boyutlu bir iç ekran bulunacak. 120 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekran, FHD+ (1080 x 2640 piksel) çözünürlük sunacak. Telefonun kapak ekranı ise HD+ (720 x 748 piksel) çözünürlük sunacak. Kapak ekranı, 60 Hz tazeleme oranını destekleyecek. Samsung, ekran kırışıklığını azaltmak için menteşe tasarımında bazı değişiklikler yapacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 performansı:

İşlemci Exynos 2500 Çekirdek sayısı 10 çekirdekli Çekirdek özellikleri 1x Cortex-X925 (3,3 GHz)

2x Cortex-A725 (2,75 GHz)

5x Cortex-A725 (2,36 GHz)

2x Cortex-A520 (1,8 GHz) GPU Xclipse 950 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu, satışa sunulduğu pazara göre iki farklı işlemci ile gelecek. Bunlardan biri, Exynos 2500 olacak. Türkiye'ye de gelmesi beklenen işlemci, 3,3 GHz'de bir Cortex-X925, 2,75 GHz'de iki Cortex-A725 çekirdeği, 2,36 GHz'de beş Cortex-A725 ve 1,8 GHz'de iki Cortex-A520 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Exynos 2500, AMD'nin RDNA 3.5 teknolojisi ile desteklenen Xclipse 950 GPU ile entegre çalışacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 kamerası:

Ana arka kamera 50 MP (f/1.8) İkinci arka kamera 12 MP (f/2.2) Selfie kamera 12 MP (f/2.2)

Eğer kamera özellikleri için Samsung Galaxy Z Flip7'yi bekleyenlerdenseniz, size üzücü bir haberimiz var. Samsung, Galaxy Z Fold6'nın kamera kurulumunu olduğu gibi Galaxy Z Fold7'ye aktardı. Yani 50 MP çözünürlük sunan ana kamera, 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlük sunan selfie kamera, Galaxy Z Fold7'de bizleri bekliyor olacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 yapay zekâ özellikleri:

Samsung Galaxy Z Flip7, Samsung'un birkaç yıl önce duyurduğu yapay zekâ teknolojisi paketi "Galaxy AI"ı kapsamlı olarak destekleyecek. Yani Live Translate ve Circle to Search gibi özellikler, bu akıllı telefonda sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Samsung Galaxy Z Flip7 bataryası:

Batarya kapasitesi 4.300 mAh Batarya şarj hızı 25W

Samsung'un 2025 model katlanabilir ekranlı telefonu, batarya kapasitesine takılanları biraz da olsa sevindirecek. Zira bu akıllı telefonda Galaxy Z Fold6'nın 4.000 mAh kapasiteli bataryasından daha büyük bir batarya bulunacak. Ancak Samsung telefonlarla özdeşleşen 25W hızlı şarj desteği, Galaxy Z Fold7'de korunmaya devam edecek.

Samsung Galaxy Z Flip7 teknik özellikleri:

Ekran Dış ekran: 6.85 inç, FHD+ (1080 x 2640 piksel), 120 Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2X

6.85 inç, FHD+ (1080 x 2640 piksel), 120 Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2X İç ekran: 4.0 inç, HD+ (720 x 748 piksel), 60 Hz, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Samsung Exynos 2500 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön kamera 12 MP (f/2.2) Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) Batarya 4.300 mAh (25W) İşletim sistemi Android 16 (One UI 8) Boyutlar 166,6 x 75,2 x 6,9 mm

Samsung Galaxy Z Flip7 fiyatı: