Galaxy Z Fold 7’nin tasarımı, teknik özellikleri ve potansiyel çıkış tarihine ilişkin şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler netlik kazanmaya başladı. Yeni nesil Galaxy Z Fold 7'nin ekran, kamera, işlemci ve batarya özelliklerine dair sızıntılar, teknoloji gündeminde öne çıkıyor. Gelen raporlar, Galaxy Z Fold 7’nin şimdiye kadarki en ince ve en hafif katlanabilir telefon olabileceğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon rekabeti giderek hız kazanırken gözler, Samsung’un yeni modeli Galaxy Z Fold 7’ye çevrilmiş durumda. Şirket, sadece haziran ayı içerisinde yaptığı iki ayrı paylaşımla bu modele dair heyecanı artırdı. Bu tanıtımlardan biri şimdiye kadarki en ince Fold modelinin yolda olduğunu söylerken, diğeri "Ultra" takısını taşıyan farklı bir versiyona işaret etti. Ancak şu ana kadar gelen bilgiler, Samsung’un bu yıl tek bir modelle kullanıcı karşısına çıkacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan sızıntı ve raporlara göre Galaxy Z Fold 7, şimdiye kadarki en ince ve en hafif katlanabilir telefon unvanını taşıyacağa benziyor. Tasarım detaylarından ekran boyutuna, kamera donanımından yazılım ve donanım tarafındaki beklentilere kadar yeni modelle ilgili dikkat çeken birçok bilgi şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda.

Samsung Galaxy Z Fold 7 dair en güncel gelişmeler

Tasarım ve ekran detayları

Galaxy Z Fold 7’nin tasarımı, geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda üretilen Fold 6 Special Edition modelinden ilham alıyor. Yeni modelin hem daha ince hem de daha hafif olması beklenirken, ekran tarafında da dikkat çeken değişiklikler söz konusu. Katlandığında 8,9 mm, açıldığında ise yalnızca 3,9 mm kalınlıkla geleceği söylenen Galaxy Z Fold7, böylece bugüne kadar piyasaya çıkan en ince katlanabilir telefon olabilir. Ekran boyutları da büyüyor; iç kısımda 8 inçlik katlanabilir panel, dışta ise 6,5 inçlik bir kapak ekranı yer alacak.

AMOLED teknolojisi ve 120Hz yenileme hızıyla gelmesi beklenen bu ekranlar, ProScaler desteği ve 2.600 nit tepe parlaklık gibi özelliklerle donatılacak. Ayrıca ana ekranda yer alan kat izi bu kez çok daha az belirgin olabilir. Köşeleri daha yuvarlatılmış bir tasarımla gelmesi beklenen cihaz, Galaxy S25 serisiyle benzer bir görünüme sahip olabilir.

Kamera özellikleri

Galaxy Z Fold 7’nin kamera tarafında bazı önemli yenilikler gündemde. Sızıntılara göre cihaz, 200 MP çözünürlüğünde yeni bir ana kamerayla gelebilir. Bu iddia gerçekleşirse, önceki modellerde yer alan 50 MP ana kameraya kıyasla ciddi bir yükseltme anlamına geliyor. Ultra geniş açı kamerasının 12 MP, 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lensin ise 10 MP olacağı tahmin ediliyor. Kapak ekranındaki selfie kamerası 10 MP seviyesinde kalacak gibi görünürken, iç ekran altına yerleştirilen 4 MP kamera konusunda değişiklik olup olmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Kamera modülünün gövdeye daha gömülü bir yapıda olacağı ve dış yüzeydeki çıkıntının azaltılacağı da dikkat çeken detaylar arasında.

İşlemci, bellek ve depolama özellikleri

Galaxy Z Fold 7'nin performans tarafında, Galaxy S25 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 4 (Elite) işlemciyle geleceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Bu yeni nesil çipsetin cihazın hem günlük kullanımda hem de çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunması bekleniyor. RAM tarafında 12 GB kapasite standart olarak sunulacak gibi görünürken, depolama seçeneklerinin 256 GB, 512 GB ve 1 TB şeklinde üç farklı varyantla gelmesi bekleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung’un daha güçlü bir model için 16 GB RAM seçeneğini de değerlendirdiğini öne sürüyor. Bu da özellikle yüksek performanslı uygulamalarda ve yapay zekâ destekli özelliklerde avantaj sağlayabilir.

Pil kapasitesi ve şarj

Galaxy Z Fold 7, batarya tarafında önceki nesille benzer bir yapıyı koruyacak gibi görünüyor. 4.400 mAh kapasiteli pilin hem 25W hızlı kablolu şarj hem de 15W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Şarj hızı günümüz amiral gemilerine göre düşük kalsa da, yeni nesil işlemcinin daha verimli çalışması sayesinde kullanım süresinde bir miktar iyileşme yaşanabilir. Danimarka ve Hindistan kaynaklı sertifikalar da cihazın batarya kapasitesinde bir değişiklik olmayacağını doğruluyor. Yani Galaxy Z Fold 7, tasarım olarak incelirken pil tarafında radikal bir adım atmayacak gibi duruyor.

Yapay zekâ özellikleri

Galaxy Z Fold 7’nin Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkması bekleniyor. Bu yeni sürüm, daha önce Galaxy S25 serisinde test edilmişti ve yapay zekâ destekli özelliklerle birlikte geliyor. Samsung’un Galaxy AI adını verdiği bu yeteneklerin Fold7’ye de entegre edilmesi kuvvetle muhtemel. Cihazda yer alması beklenen bir diğer önemli başlık ise S Pen desteği. Ancak cihazın daha ince olması için stylus algılamayı sağlayan katmanın kaldırılabileceği konuşuluyor. Buna karşılık, Samsung’un Fold7’ye özel, daha kalın gövdeye ve farklı uç tasarımına sahip yeni bir S Pen geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Bu senaryo gerçekleşirse, büyük iç ekran yine not alma ve çizim gibi kullanımlar için uygun kalabilir.

Galaxy Z Fold 7: S Pen

Galaxy Z Fold 7 ile birlikte yeni bir S Pen Fold Edition kalem de kullanıcıların karşısına çıkabilir. Sızan bilgilere göre Samsung, kalemin daha ince bir yapıya kavuşması için önemli bir değişikliğe gidebilir. Bu kapsamda, ekrana dokunuşları algılayan dijitizer katmanın kaldırılması ve yerine AES (aktif elektrostatik sistem) teknolojisinin kullanılması planlanıyor. Bu sistem, kalem gecikmesini azaltabilir ve daha kompakt bir tasarıma olanak tanıyabilir. Ancak bunun bazı dezavantajları da var. Yeni kalem daha ağır olabilir ve düzenli olarak şarj edilmesi gerekebilir. Ayrıca bu yeni versiyonun fiyatının da önceki modellere göre daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. S Pen deneyimini önemseyen kullanıcılar için bu detaylar, satın alma kararında belirleyici olabilir.

Galaxy Z Fold 7 ne zaman çıkacak?

Galaxy Z Fold 7’nin ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, gelen sızıntılar cihazın temmuz ayında duyurulabileceğine işaret ediyor. Önceki modeller olan Z Fold5 ve Z Fold6 da yine temmuz ayında tanıtılmıştı. Samsung’un etkinlik takvimi zaman zaman değişse de, bu dönemde bir lansman gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Fiyat tarafında ise Z Fold6’nın 1.900 dolarlık çıkış fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, Fold7 için benzer bir başlangıç etiketi bekleniyor. Lansman tarihi yaklaştıkça fiyat ve bulunabilirlik gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.