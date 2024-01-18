Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S24 ailesini tanıttı. Tanıtımın hemen ardından da çok sayıda video yayımladı.

Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy S24 Serisi için resmî YouTube kanalında yayımlanan videoların bir kısmı doğrudan telefonun teknik özelliklerine ve nasıl gözüktüğüne odaklanırken diğer videolar ise yeni gelen bazı özelliklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının oldukça yeni olduğunu göz önüne alırsak bu videoların telefondan tam verimlilikle yararlanmak için faydasını daha net görebiliriz.

Öncelikle kutu açılımı ile başlayalım

Bu videoda Samsung'un yeni modelleri olan Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın kutusundan nelerin çıktığını görüyoruz. Ayrıca yeni modellerin tasarımları ve özellikleri hakkında da bilgilendiriliyoruz.

İkinci video ise doğrudan Galaxy S24 Ultra'ya odaklanıyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefonun yapay zekâyı nasıl kullandığına odaklanan bu videoda anlık çeviri, yuvarlak içine alarak arama, görüntü kalite yükseltme, gece fotoğrafçılığı gibi özelliklere değiniliyor.

Fotoğraf becerilerine özel videolar da var

Üçüncü video ise tamamen gece fotoğrafları çekerken kullanılan Nightography Zoom özelliğine odaklanıyor.

Dördüncü video ise Galaxy S24 Ultra'nın tam 200 MP kamerasına ve zoom becerisine odaklanıyor.

Bir sonraki videoda ise Wednesday dizisinin yıldızlarından Emma Myers, Seul yolculuğunu Galaxy S24 Ultra ile kameraya alıyor.

Yuvarlak içine alarak arama özelliği de dikkat çekiyor

Şimdiye kadarki videoları izlediyseniz, bir şeylerin sürekli yuvarlak içine alınarak arandığını fark etmişsinizdir. Samsung bu özelliği ve nasıl kullanıldığını açıklamak için tam 2 video birden yayımladı.

Yapay zekâ becerileri de videolarla açıklanıyor

Dikkat çeken özelliklerden biri olan simültane çeviri özelliği de bir video ile açıklandı. Çeviri için ton seçebiliyor, konuşma hızına kendimiz karar verebiliyoruz.

Samsung, elbette ki sağlık uygulamalarının nasıl kullanılabileceğine de odaklandığı bir video yayımlandı. Son yıllarda teknoloji devleri için sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor.

Google ile Samsung'un iş birliği içinde geliştirdikleri yeni Quick Share (Hızlı Paylaş) özelliği de kendi videosuyla tanıtılan özelliklerden biri oldu.

Samsung, bir sonraki "büyük şey"in siz olduğuna inandığını gösteren videosuyla da kapanışı yaptı.