Samsung, roket fırlatma tesisleri ve uydu teknolojileri için kolları sıvadı. İlk adımlar Güney Kore’de atıldı, Ar-Ge süreci de çoktan başladı. Şirket, üniversitelerle birlikte çalışarak üretim ve test hazırlıklarına girişti. Hatta geliştirdiği yeni nesil yarı iletkenleri uzaydaki yoğun radyasyon ortamında denemeyi planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzay işlerine de el atmaya başladı. Şirketin hedefinde roket fırlatma rampaları ve uydu teknolojileri gibi alanlarda kalıcı bir yer edinmek var.

Samsung C&T, roket fırlatma tesisleri de dâhil olmak üzere “uzay tesisi” olarak adlandırılan yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Seul Ulusal Üniversitesi ile ortak bir Ar-Ge merkezi kurulması gündemde. Proje Samsung’un uzay alanında işe alımlar yapmasının ardından hız kazanmış durumda.

Samsung’un yarı iletkenleri uzayda test edilecek

Öte yandan Samsung Electronics, kısa süre önce Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile CubeSat uydusu geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. K-Rad Cube adlı bu mini uydu, NASA’nın Artemis II test uçuşunda yedek yük olarak taşınacak. Samsung, bu görev sırasında geliştirdiği yarı iletkenleri uzaydaki yüksek radyasyon koşullarında test etmeyi planlıyor.

Güney Kore, uzay alanında büyüyen pazarlarda daha fazla rol almayı hedefliyor. Uzmanlara göre ülke, yarı iletken üretimi, açık deniz yapıları ve nükleer enerji gibi alanlardaki deneyimini uzay altyapısına aktarabilir. Yetkililer, pahalı derin uzay görevleri yerine roket rampası kurulumu ve uydu bileşenleri geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini savunuyor.

Ocak ayında Samsung Venture Investment, ABD merkezli uydu girişimi Loft Orbital’in yatırım turuna katıldı. Microsoft, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi müşterilere hizmet veren şirket, bu yıl birden fazla uydu takımını fırlatmayı planlıyor.

Roket fırlatma tesislerine yapılan yatırımlar hareketlilik sadece Güney Kore ile sınırlı değil. Tayvan, Birleşik Krallık, İsveç ve Norveç gibi ülkeler de bu alanda altyapı yatırımlarını artırıyor. Uzmanlara göre ise Güney Kore mühendislik alanındaki tecrübesiyle bu alanda rakiplerinin önüne geçebilir.