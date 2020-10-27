Apple'dan Sonra Samsung da Kutu İçeriğini Sadeleştirebilir

Güney Kore'den, Samsung hayranlarını kızdıracak bir haber geldi. Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy S serisi telefonların kutu içeriğini sadeleştirecek. İddialara göre şirket, tıpkı Apple gibi yaklaşan amiral gemisi telefonuna kablolu kulaklık ve şarj cihazı koymayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Telefonlar, tüketicileri tatmin edecek özelliklere sahip olsalar da kutu içeriği, cihazlardan daha fazla konuşuldu. Apple, konuyla ilgili açıklamalarında kutu içeriğinde şarj cihazı ve kablolu kulaklık olmayacağını açıklayarak, tüketicilerin tepkisini çekti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un da bu tür bir adım atacağı iddiaları, ortalığı karıştırmış durumda.

Aslına bakacak olursak temmuz ayında böyle bir iddia dile getirilmişti. Ancak sonraki süreçte bu iddialar unutuldu. Hatta Samsung, iPhone 12'nin duyuruluşundan sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıp, iPhone 12 ailesinin kutu içeriği ile dalga da geçti. Güney Kore'den gelen son bir raporsa bu durumun gerçekten de var olabileceğini, Samsung'un Galaxy S30/S21 serisiyle kutu içeriğini sadeleştireceğini ortaya koyuyor.

Sektörde çalışan kişilere dayandırılan iddialara göre Samsung, 2021 yılının başında piyasaya sürmesi muhtemel olan yeni Galaxy S serisi telefonlarla birlikte şarj cihazı ve kablolu kulaklık göndermeyecek. Bu tür bir iddianın gerçek olup olmadığı şu an için bilinmiyor olsa da Samsung'un, bu karar sonrasında tıpkı Apple gibi eleştiri oklarının merkezine oturacağını söyleyebiliriz.

Kutu içeriğini azaltmak, Apple'ın olduğu gibi Samsung'un da işine gelecek bir adım olacak. Neticede azaltılmış kutu içeriği, ürün kutusunun küçültülüp, nakliye maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor. Ayrıca şirket, amiral gemisi akıllı telefonlarında daha kaliteli kablolu kulaklıklar kullanıyor. Bu da Samsung'a, ekstradan tasarruf sağlamış olacak.