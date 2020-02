Samurai Jack: Battle Through Time’ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Orijinal Samurai Jack serisinin hikâyesini konu alacak olan konsol oyunu Samurai Jack: Battle Through Time'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı. Bu yaz oynanabilir olacak olan video oyunu, PC ve konsol platformları için çıkış yapacak.

Bir zamanların efsane çizgi filmi Samurai Jack, yepyeni bir video oyunu ile hayatımıza dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan Samurai Jack: Battle Through Time’ın fragmanı, bugün erken saatlerde IGN’de canlı olarak yayınlandı.

Hem PC hem de konsol platformu için çıkış yapacak olan oyun, yayıncılığını üstlenen Adult Swim Games’in açıklamalarına göre bu yaz oynanabilir olacak. Oyunun geliştiriciliğini, ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’ın geliştiriciliğini de üstlenen Japon firma Soleil üstleniyor. Soleil ekibinin büyük bir kısmı, daha önce ‘Dead or Alive’ ve ‘Ninja Gaiden’ franchise'larında da çalışmış olan eski Team Ninja çalışanlarından oluşuyor.

Samurai Jack: Battle Through Time, orijinal seriyle bağlantılı olacak:

Her ne kadar yapımcı firma, oyunun detayları hakkında bilgi vermese de yapılan açıklamalara bakarak bazı ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Bu noktada hikâyesini orijinal seriden alacak olan Samurai Jack: Through Time’da Aku’nun saltanatını durdurmak için yeni bir yolculuğa çıkacağız. Oyunun içerisinde The Scotsman, Scaramouche, Sir Rotchild ve diğer pek çok bilindik karakter yer alacak.

Şirketin deyimiyle anlatılmamış bir Samurai Jack macerası yaşatacak olan oyunda, tanıdık düşmanlarla yüzleşmek için önceki seriden tanıdığımız müttefiklerle takım kurmamız gerekecek. Oyun boyunca en sevilen bölümlerden klasik dünyaları ve anları ziyaret edebilecek, insanlığı özgürleştirmek için karanlık bir geleceğe seyahat edecek, korkunç canavarlarla yüzleşmek içinse geçmişe gideceğiz.

Samurai Jack: Battle Through Time’ın hikâyesi, televizyon dizisinin başyazarı Darrick Bachman tarafından kaleme alınmış. Oyun hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar ancak 27 Şubat 2020 ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East 2020 etkinliğinde oyun hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.