Marvel's Spider-Man'deki Karakter Tasarımı Nasıl Yapıldı?

Marvel's Spider-Man oyunundaki Spider-Man/Peter Parker karakterini tasarlayan Xavier Coelho-Kostolny, karakterdeki ayrıntıları nasıl dizayn ettiğini anlattı. Spider-Man'in göğüs kısmını ve iç çamaşırını tasarlayan sanatçı, Marvel'ın bunlara müdahale etmediğini de kaydetti.

Her video oyunu, birilerinin hakkında karar vermesini gerektiren çok sayıda küçük ayrıntıya sahiptir. Marvel’s Spider-Man oyununda da Peter Parker'ın iç çamaşırıyla gezebilmesine olanak tanımak için birilerinin Spider-Man'in göğüs kısmının ve kalça bölgesinin nasıl gösterileceğine karar vermesi gerekiyordu.

Şubat ayının ortalarında sanatçı Ryan Benno, bir video oyunu karakterinin tasarlanma sürecine ilişkin eğlenceli bir tweet attı. Benno, bu tweet'inde video oyunlarında bir karakterin meme uçlarına sahip olup olmayacağını bir toplantı odasında tartışan sanatçıların olduğunu, bu tartışmada meme uçlarının nasıl görüneceğine ve tonlarına ilişkin araştırmaların yapıldığını söylüyordu.

İç çamaşırı ayrıntısı dikkatlice düşünülmüş:

Bu noktada eski Insomniac sanatçısı Xavier Coelho-Kostolny, Benno'nun tweet'ini alıntılayarak Spider-Man'in 'meme uçlarına kendisinin şekil verdiğini' açıkladı. Polygon'a konuşan Coelho-Kostolny, Spider-Man'in göğsündeki detayların kendi tasarımı olduğunu söyledi. Coelho-Kostolny; oyundaki tüm kıyafetlerin, kötü şöhretli 'Undies' kıyafeti de dâhil, Marvel'dan onay aldığını söyledi.

Marvel'ın bazen olumsuz geri bildirimler verdiğini belirten sanatçı, buna rağmen şirketin oyundaki Peter Parker karakterine gerçek anlamda müdahale etmediğinin altını çizdi. Coelho-Kostolny, oyundaki Spider-Man modelini kendisinin yapmadığını ancak karakterin kas ayrıntıları, cilt dokusu ve anatomisindeki detaylardan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bununla birlikte sanatçı, Peter Parker'ın meme uçlarını tasarlamak için çok sayıda üstsüz görüntü kullanmış, hatta defalarca kez aynada kendine bakmış. Coelho-Kostolny, Peter Parker'ın Undies kıyafeti için iç çamaşırları hakkında da dikkatli bir şekilde düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

İç çamaşırının dikişi de fikri mülkiyete dâhil:

Sanatçı, iç çamaşırın Peter Parker'ın belinin ne kadar yukarısına kadar çıkacağını ya da iç herhangi bir kırışıklığa veya dalgalanmaya sahip olup olmayacağına karar vermek zorunda kalmış.

Sonuçta sanatçı, Peter Parker'ı kırışıksız ve düşük bel bir iç çamaşırı içinde resmederek alt karın bölgesinin V şeklinde oluşunu ve alt arka bel kısmındaki girintileri gösterebilmiş. Coelho-Kostolny, iç çamaşırındaki dikişlerin hangi özellikte olacağına da karar vermek zorunda kalmış çünkü bazı dikişler, fikri mülkiyet içerisine dâhil oluyormuş. Coelho-Kostolny, tasarımlar sırasında 'düzgün vücutlu bir erkek tasarlamaktan utanmadığını' kaydediyor.

Bununla birlikte gerçek insanlardan esinlenen video oyunlarında bazen sorun çıkabiliyor. Örneğin The Incredible Hulk'ta Hulk karakteri, ünlü oyuncu Edward Norton'u temel alıyordu. Proje ilerledikçe Norton'un, oyundaki Hulk'ın göğsünün görünümü konusunda endişe ettiği konuşulmaya başlandı. Bu nedenle oyun içindeki görüntülerde Hulk'ın meme uçlarının göründüğü sahnelerin açıları değiştirildi.