Madrid yerel seçimlerinde sandık görevlisi olarak seçilen Real Madrid'li yıldız Marcelo'nun Chelsea maçında forma giyemeyebileceği açıklandı. Real Madrid'in konuya ilişkin bir çözüm üzerinde çalıştığı söyleniyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in formasını terleten Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo, Madrid'de 4 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan yerel parlamento seçimlerinde sandık görevlisi olarak atandı. Yıldız futbolcunun sandık görevlisi olarak atanması, Şampiyonlar Ligi'nde takımını yalnız bırakmasına neden olabilir.

Brezilyalı yıldızın yerel seçimlerdeki görevinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 5 Mayıs'ta deplasmanda Chelsea ile oynanacak maçta forma giyemeyebileceği bildirildi. Real Madrid ile Chelsea arasında 27 Nisan günü oynanan yarı final maçı ilk turu 1-1'lik eşitlik ile sona ermişti.

Marcelo'nun itiraz için gerekli süreyi geçirdiği söyleniyor:

İspanyol basını, Brezilya asıllı olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan Marcelo'nun sandık görevlisi olarak atanmasına itiraz etmesi için gerekli süreyi geçirdiğini, mazeret belirtmeksizin seçim günü görevli olduğu sandığa gitmemesi halinde ise 1 ila 3 yıl hapis cezasına veya para cezasına çarptırılabileceğini yazdı.

33 yaşındaki futbolcunun, seçim görevlisi olarak çalışması halinde 4 Mayıs sabahı saat 08.00'de sandığının başında olması ve akşam saat 21.00'e kadar sandığın başından ayrılmaması gerekiyor.

Kulübü Real Madrid'in Marcelo'nun Londra'ya takımla birlikte götürülmesi için sorunu çözmeye çalıştığı kaydedildi. Kulübün nasıl bir hamle yapacağı ise henüz bilinmiyor.