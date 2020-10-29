Saniyeler İçinde Zombiye Dönüştüren Site: Make Me A Zombie

Make Me a Zombie adlı yapay zeka destekli bir web sitesi, yüklediğiniz fotoğraflara saniyeler içinde oldukça başarılı zombi filtreleri ekliyor.

Cadılar Bayramı söz konusu olduğunda ‘korku’ temalı içerikler, Cadılar Bayramı etkinliklerinin en vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Korku söz konusu olduğunda ise vampirler ve zombiler, en fazla tercih edilen konular oluyor.

Makemeazombie.com web sitesi, Cadılar Bayramı için kendine zombi maskesi yapmak isteyen ancak bunun için Instagram filtreleriyle de yetinmek istemeyenler için oldukça iyi bir alternatif olarak yayınlandı.

Make Me a Zombie’nin diğer yapay zeka destekli yüz filtresi uygulamalarından büyük bir farkı bulunmuyor. Tek yapmanız gereken istediğiniz bir fotoğrafı web siteye yüklemek ve Make Me A Zombie! butonuna basmak.

Yapay zeka aracı, yüklediğiniz fotoğraftaki yüze saniyeler içinde oldukça başarılı bir zombi filtresi ekliyor ve karşınıza çıkarıyor. Görselin hemen altında bulunan Download butonuna basarak filtreli görseli indirmek de mümkün.

Make Me a Zombie’nin oldukça başarılı işler ortaya koymasının sırrı, otomatik bir filtre eklemek yerine yüklenen fotoğraf ile veri tabanındaki zombi yüzlerini eşleyerek en uygun zombi filtresini seçmesi. Sonuçlar The Walking Dead'de oynamak için yeterli olmasa da Instagram Hikayeler’de paylaşmak için ideal.