Küresel kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP, İstanbul’da düzenlediği özel etkinlikte iş dünyasının öncü kurumlarını ve farklı sektörlerden yöneticileri bir araya getirdi.

Türkiye’deki SAP ekosisteminde yılın en büyük etkinliği "SAP Innovation Day", 17 Nisan’da İstanbul’da yaklaşık binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyümeyi hedefleyen şirketleri, bulut ve yapay zekânın gücünden yararlanmaya davet eden SAP Innovation Day’de iş dünyasının önde gelen liderleri bir araya geldi.

SAP yöneticilerinin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında, farklı sektörlerden CEO’ların yer aldığı “İnovasyonla fark yaratan yatırımlar” ve “Bulutta dönüşüme liderlik edenler” panellerinin ardından, gün boyunca 12 farklı oturum düzenlendi. Müşteri deneyimi, dijital tedarik zinciri, finans, perakende, insan kaynakları ve harcama yönetimi odaklı deneyim alanları kurulan SAP Innovation Day etkinliğinin kapanışı, Komedyen Gökhan Ünver’in performansıyla yapıldı.

Türkiye’deki en büyük 20 şirketin 17’si SAP bulut çözümlerini kullanıyor

Etkinliğin açılışını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın açıklamalarına göre ülkemizdeki en büyük şirketlerin %90’ı SAP kullanıyor. En büyük 500 şirketin ihracat faaliyetlerinin %85’i SAP sistemlerinden tetiklenirken SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) kullanan şirketler, kullanmayanlara göre çalışan başına 2,3 kat net ciro artış hızı elde ediyor.

Buluta son 10 yıldır yapılan yatırımların bugüne hazırlık niteliğinde olduğunu söyleyen Candan, “Artık buluta dokunmayan projemiz yok. Son 2 yılda Türkiye’deki bulut ERP projeleri yaklaşık 2,5 kat arttı.” ifadelerini kullandı.

97 ülkeyi barındıran SAP EMEA Bölgesi’nin Operasyonlarından Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Hans-Peter Fülle ise sunumunda SAP’nin dünya çapındaki müşterileri hakkında da şu bilgileri aktardı: “SAP’nin müşterileri toplam küresel ticaretin %87’sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük 100 şirketinden 99'u SAP kullanırken, 85’i SAP S/4HANA’yı iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Dünyanın en yeşil 100 şirketinden 97’si de SAP’yi tercih ediyor.” Fülle ayrıca SAP’nin yapay zeka destekli dijital asistanı Joule ve uygulama geliştirmeyi optimize eden SAP Build Code hakkında da bilgi verdi.

“Microsoft ve SAP’nin en büyük amacı Türkiye için çalışmak”

“Yapay Zekâ ile Günlük İş Rutinlerinizi Basitleştirin” başlıklı oturumda, SAP EMEA Bölgesi Cloud ERP COO’su Özgür Odabaşıoğlu ile birlikte Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve SAP Türkiye Endüstri ve İnovasyon Direktörü Çağatay Özak sahne aldı.

Dünya çapında 6 bin RISE with SAP müşterisi ile 100 bin üzerinde yönetilen ve bulut hizmeti olarak sunulan Cloud ERP sistemi olduğunu söyleyen Odabaşıoğlu, bulutun benimsenişinin çok hızlı olduğundan bahsetti ve bulut dönüşümünün değil, doğru bulut dönüşümünün önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zekâ konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yaptıkları Ar-Ge çalışmalarını anlatan Odabaşıoğlu, Microsoft’un SAP’nin yakın çalıştığı büyük bir iş ortağı olduğunu da ekledi.

Co-Pilot modeliyle tanıdığımız Microsoft’un Türkiye patronu Levent Özbilgin, “Yapay zekâ, bulut platformları üstünde çalışıyor. Trilyonlarca üniteden oluşan bir bilişim platformu… Microsoft olarak amacımız bu teknoloji platformunu sunmak. RISE with SAP’nin ilk kullanıcısıyız. Dünyanın 70’ten fazla lokasyonunda bulut platformlarımız çalışıyor. RISE with SAP de bu platformun en önemli kullanıcılarından biri. Gelecek için önemli 2 konu var: Ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik. Bulut ikisini de sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Microsoft ve SAP arasındaki ortaklığın Türkiye için önemli olduğuna vurgu yapan Özbilgin şunları da ekledi: “Temel amacımız son kullanıcıya değer yaratmak. SAP bunu çok iyi yapıyor çünkü pek çok farklı endüstri ile çalışıyor. Microsoft ise platform sunuyor. Bu yüzden sektörel ve müşterilere göre kırılımlarda SAP’nin yetkinliklerinden yararlanıyoruz. Microsoft ve SAP, şu anda Türkiye’de çalışan en büyük 2 çok uluslu teknoloji firması. Microsoft ve SAP’nin varlığının en büyük sebebi, Türkiye için çalışmak.”

Bulutta dönüşüme liderlik edenler de yer aldı

SAP Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumların birinde, CEO’lar bulutun nabzını tuttu. Kendilerini yabancı değil Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak gördüklerini söyleyerek izleyicilerden alkış alan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “2008’de Türkiye pazarına girdik. İlk 5 yıl piyasayı ve ülkeyi tanımakla geçti. İkinci 5 yılda aktif olarak yatırım yaptık. Son beş yıldır da yatırıma devam ederken verimliliğimizi artırıyoruz.” dedi.

Öte yandan dünyanın en büyük 10 oyuncusu arasında yer almayı hedeflediklerini söyleyen Yılport CEO’su Erhan Çiloğlu, Nobel İlaç Genel Müdürü Oğuz Akandil ve Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın da açıklamalarda bulundu.

SAP Innovation Day etkinliğinde, öğleden sonra 3 farklı salonda toplam 12 paralel oturum düzenlendi. “Bulut Dönüşümün Öncüleri: İlham Veren Hikayeler” başlıklı oturumun moderatörlüğünü, Detaysoft Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanç üstlendi. Panelde İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve Martur Fompak International Akıllı Teknolojiler Kıdemli Direktörü, Tedarik Zinciri Metod ve Teknolojileri Kıdemli Direktörü Özlem Altınışık da yer aldı.

“Komagene ile Lezzet Yolculuğunun Dijital Dönüşümü” başlıklı panelde, Komagene Pazarlama Direktörü Demet Ünsal ve Nagarro + MBIS Profesyonel Hizmetler Direktörü Orhan Aksu yer aldı. SAP Türkiye Bulut ERP Çözüm Yöneticisi Dr. Serdar Kebapcı ise moderatör olduğu panelde, Komagene’nin SAP S/4HANA Public Cloud ile dijital dönüşüm yolculuğu anlatıldı.

Yenilikçi teknolojiler ele alındı

"Uçuş için hazırlıklarımız tamamlandı, kemerlerinizi bağlayın!” başlıklı panelde, bulutların üzerinde RISE with SAP yolculuğu anlatıldı. Moderatörlüğünü Felece Genel Müdürü Selahattin Güldeş’in yaptığı panelde, Doğanlar Mobilya Grubu Bilgi Teknolojileri Direktörü Hidayet Fidancı ve Özler Tarım Bilgi Teknolojileri Direktörü Sinan Güler konuştu.

NTT DATA, Türkiye ve MENA Presales Grup Lideri Yonca Yarayan’ın moderatörlüğündeki “Yenilikçi Teknolojilerle Dönüşen Gelecek” paneline ise Monster Notebook Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erdem ve Martaş Otomotiv Dijital Dönüşüm Direktörü Serkan Kandemir katıldı.

Süreç yönetimi ve sürdürülebilirlik de unutulmadı

Öğleden sonraki paralel oturumlarda, SAP Signavio Lideri H. Bora Taşer, “Süreç yönetimi inisiyatifinizdeki risklerden ne kadar haberdarsınız?” sorusunu gündeme getirdi. Sahibinden.com SAP Proje Lideri Hilal Ercan Kaçar, Vektora Kıdemli Proje Lideri Ezgi Hasret Talu eşliğinde dijital dönüşüm yolculuklarını anlattı. 60.7 milyon kullanıcılı Türkiye’nin en çok indirilen emlak ve satış uygulaması olan Sahibinden.com’un Rise with SAP ile dönüşümü ele alındı.

SAP’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımının konuşulduğu panelde Smart Güneş Teknolojileri’nin IT Direktörü Damla Sezgin Yoluaçık ve Proje Yöneticisi Mert Sefa Ünal ile SAP Türkiye Risk ve Sürdürülebilirlik Lideri Nazlı Savaşçı, SAP Türkiye Satış Direktörü Can Bilgin’in moderatörlüğünde, SAP'nin kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını masaya yatırdı.