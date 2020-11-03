Hindistan'da son derece nadir görülen sarı renkli bir Hint kanat kabuklu kaplumbağası keşfedildi. Kaplumbağanın fotoğraflarının internette paylaşılmasıyla viral olması da bir oldu.

Nüfus, ekonomi ve diğer konularda olduğu gibi ‘gariplikler’ konusunda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde sarı renkli bir Lissemys punctata (Hint kanat kabuklu kaplumbağası) bulundu.

Bir mutasyon ya da konjenital bozukluk nedeniyle tirozin pigmenti bulunmayan Hint kanat kabuklu kaplumbağası, Batı Bengal’e bağlı bir köyde bulundu. Pakistan, Sri Lanka, Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Myanmar gibi Güney Asya ülkelerinde yaşayan Hint kanat kabuklu kaplumbağaları, son derece nadir olarak sarı renkte bulunuyor.

Hint kanat kabuklu kaplumbağaları, genellikle 22 ila 35 santimetre arasında bir büyüklüğe sahip oluyor ve kurbağa, salyangoz, su bitkileriyle besleniyor. Bu sevimli canlıların sarı renkli üyeleri ilk kez geçtiğimiz temmuz ayında görülmüştü ve yeni keşfedilen sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağası, türünün ikinci örneği oldu.

Hindistan Orman Hizmetleri’nden Debashish Sharma, sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağanın keşfedilmesinin ardından fotoğraflarını Twitter’dan takipçileriyle paylaştı ve sevimli canlı, kısa sürede viral oldu. Twitter kullanıcılarının sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağası ile ilgili paylaşımlarına hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağa hakkında yapılan paylaşımlar