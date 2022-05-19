Sarılmak, Erkeklerde Hiçbir Etki Yaratmıyormuş..

Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, stresli anlar öncesinde sarılmanın erkekler ve kadınlar üzerindeki etkisini ortaya koydu. Kadınların daha az stres yaşadığı görülürken, erkeklerde benzer bir etki görülmedi..

Günümüzde toplum olarak sarılmanın hepimizde bir rahatlama etkisi yarattığını düşünüyoruz. Bu her ne kadar doğru olsa da yeni yapılan bir araştırma, etkinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olabileceğini ortaya koydu. 76 çift üzerinde yapılan araştırma, erkeklerin sarıldığında rahatlama duygusunu hissetmediğini gösterdi.

Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada çift olan kadın ve erkeklere stresli bir deneyim yaşamadan önce partnerlerine sarılmaları talimatı verildi. Testler sonucunda söz konusu deneyimler öncesinde partnerine sarılan kadınlarda, sarılmayanlara göre daha düşük biyolojik stres tepkisi gözüktü.

Sarılan ve sarılmayan erkeklerde fark görülmedi...

Söz konusu stres testinde stresin ölçülmesini sağlayan ortam, kişilerin bir elini soğuk suya sokup üç dakika boyunca kameraya bakmasını içeriyordu. Tükürükteki stres hormonu kortizol ile ölçülebilen biyolojik stres tepkisi, aynı teste giren erkek gruplar arasında fark olmadığına işaret etti.

Elde edilen sonuçlar, partnerle sarılmanın okul sınavları, iş görüşmeleri veya sunumlar gibi stresli sosyal durumlara karşı kadınlarda stresi azaltmada işe yarayabileceğini kanıtladı. Öte yandan erkeklerde stresli bir olay öncesinde sarılmanın rahatlatıcı bir etki yaratmayışı da en azından bu araştırmayla birlikte gösterildi. Araştırma, 18 Mayıs’ta Plos One dergisinde yayımlandı.