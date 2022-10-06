Şarkıcılar Konserde ya da Stüdyoda Neden Kulaklık Takıyor?

Bir sanatçının, şarkılarını nasıl bir ortamda, hangi teknolojik aletlerle kaydettiğini stüdyo videolarında görüyoruz. Sanatçılar bu sessiz stüdyo ortamında kaç kişi olursa olsun ve hangi enstrüman kullanılırsa kullanılsın büyük kulaklıklar takıyor. Peki niye?

Teknik olarak bakıldığında bunca ses yalıtımının ve teknolojik aletin olduğu stüdyo ortamında büyük kulaklıkların takılması bazıları için bir merak konusu.

İşte sorunun cevabı tam da burada gizli; bu kulaklıklar sadece arka plan müziğinin duyulmasını sağlamıyor, başka özellikleri de mevcut. Gelin, bu kulaklıkların ne işe yaradığını inceleyelim.

İlk olarak stüdyoda müziğin temel olarak nasıl kaydedildiğine değinelim.

Kullanılan enstrümanlar ve vokalin dokunuşları, dinlediğimiz müziklerde yoğun duygular hissetmemizin en önemli sebeplerinden. Kaliteli bir müzik kaydetmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Canlı müziklerde tüm müzik karşımızda üretilirken, albümlerde ve teklilerde yoğun bir kayıt süreci mevcut. Bizse bu sürece temel olarak değineceğiz.

Modern müzik yapım sürecinde çok kanallı kayıt almak altın standart haline geldi. Bu standartta tüm vokaller ve enstrümanlar ayrı ayrı kanallara kayıt ediliyor. Kayıt bittikten sonraysa kanallardaki kayıtlar tek tek düzenlenebiliyor, gerekirse kayıt yenilenebiliyor ve bu şekilde mükemmele yakın şarkılar ortaya çıkabiliyor. Bu altın standartın en büyük faydasıysa kayıtların birbirine geçmesini ve enstrümanların mikrofona sızmasını engellemesi oluyor.

Gelelim konumuza: Sanatçılar stüdyoda neden büyük kulaklıkları tercih ediyor?

Sanatçılar ilk olarak kayıt esnasında arka planda çalacak müziği hoparlör üzerinden alsaydı çok hassas olan mikrofonları bu sesleri algılayacaktı. Bu durum da şarkının temizliğinin ve kalitesinin bozulmasına yol açacaktı. Bu yüzden vokal yapacak olan sanatçılar kayıtlarını tek başlarına alıyor. İkinci olarak bu kulaklıklar diğer seslerin duyulmasını engellemek için kulağı kapatacak büyüklükte ve yalıtkan maddelerden üretiliyor. Mikrofon ve kulaklık buluşmasıyla da kulaklıklardan sanatçının mikrofona verdiği ses, anlık olarak kendisine iletiyor ve ses tonunu dilediği gibi ayarlamasına imkan sağlanıyor.

Ek olarak bu kulaklıklar yüksek kaliteye sahip ve basları, tizleri de diğer kulaklıklar gibi standart düzeyde değil. Bu kulaklıklarda bas ve tiz en ufak gürültünün fark edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor; bu da kayıt aşamasında, düzenleme aşamasında kullanan kişinin işini kolaylaştırıyor.

Peki şarkıcılar neden canlı performanslarda kulaklıklar takıyor?

Büyük hayran kitlelerine ulaşan, büyük arenalarda yoğun bir kalabalıkta canlı performans yapan sanatçıların nasıl stabil performans sağladığını hiç merak ettiniz mi? Şarkıcılar bunu yapmak için canlı performanslarında normal kulaklığa benzeyen kulak içi monitör kulaklığı kullanıyorlar. Kulak içi monitör kulaklıklar; şarkıcıların, performansını stabil bir şekilde sürdürebilmeleri için farklı enstrümanların farklı ses seviyelerinde iletilmesini sağlıyor. Örnek vermek gerekirse; sanatçı, davulun sesini fazla, piyanistin sesini az duymak istiyorsa bu monitör kulaklıklarla bunu ayarlayabiliyor.

Şimdi normal kulaklık, stüdyo kulaklığı ve kulak içi monitör kulaklıkların ne olduğunu açarak konuyu daha iyi kavrayalım.

Ses yalıtımı: Stüdyo kulaklıkları ve kulak içi monitör kulaklıklar düz bir frekansa sahiptir. Bunlardan gelen sesler, sanatçıya bas arttırma olmadan saf halde yansıtılır. Normal kulaklıklardaysa üretimine göre baslar farklılık gösterir. Stüdyo ve kulak içi monitör kulaklıkların sahip olduğu düz frekans, ses mühendisinin ve sanatçının pürüzleri daha rahaf fark etmesine olanak tanır.

Tip ve tasarım: Kulaklığın tipi kişinin tercihine bağlıdır. Normal kulaklıklarda kulağı kaplayan ve kaplamayan tasarım tercihleri mevcutken, stüdyoda kullanılan kulaklıklardaysa sesi izole etmesi için kulağı tam kapatan versiyonlar tercih ediliyor. Kulağı kapatan bu versiyonlar da ızgaralı ve ızgarasız olarak ikiye ayrılabiliyor. Izgaralı versiyon biraz daha ferahlık sağlarken ızgarasız versiyon daha fazla ses yalıtımı sağlıyor. Sahnede kullanılan kulak içi monitör kulaklıklarsa genelde tek tip oluyor ve kulağın içine girecek şekilde kullanılıyor.

Dayanıklık: Dayanıklılıksa 3 kulaklık türünde de fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatı yüksek olan ürünlerin malzeme kalitesi iyi olduğu için daha dayanıklı oluyor ama stüdyoda kullanılan kulaklıkların uzun ömürlü olması için bir tık daha kaliteli malzemelerden üretildiğini söyleyebiliriz.

Kaynaklar: Science ABC, Headphonesty