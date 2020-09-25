Savaş Uçaklarının Binlerce Metre Yükseklikteki Görüntüleri

Bir havacılık fotoğrafçısı, askeri kargo uçağının açık haldeki rampasına oturarak binlerce metre yükseklikte uçan savaş uçaklarının fotoğraflarını çekti. O anlara ait video, savaş uçaklarının havada, yerde olduğundan daha etkileyici göründüğünü doğrular nitelikte.

Belli bir düzende uçan savaş uçaklarının yerden binlerce metre yükseklikteki fotoğraflarının nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Aslına bakarsak pilotları iyi eğitimli birkaç görkemli savaş uçağı, bir askeri kargo uçağı ve bir yetenekli fotoğrafçı bunun için yeterli(!). Zaten zahmetsiz olsaydı, muhtemelen bu kadar güzel de olmazdı...

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde kutlanan ülkenin kuruluş günü (23 Eylül) için yerden binlerce metre yükseklikte bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Suudi havacılık fotoğrafçısı Ahmed Hader, bir askeri kargo uçağının uçuş esnasında açılan rampasına oturarak kargo uçağını takip eden savaş uçaklarının fotoğraflarını çekti.

Suudi gazeteci Enad al-Otaibi, Hader’in fotoğraf çekimini gerçekleştirdiği sırada çektiği bir videoyu paylaştı ve zorlu fotoğraf çekiminin nasıl gerçekleştiğini ve savaş uçaklarının uçuş esnasında nasıl göründüğünü ortaya koydu.

Tahmin edebileceğiniz gibi fotoğraf çekimi esnasında Ahmed Hader’in başına herhangi bir kaza gelmemesi için fotoğrafçı, halatlarla uçağa sabitlenmiş durumdaydı. Dürüst olmak gerekirse savaş uçakları, gökyüzünde süzülürken yerde olduklarından daha etkileyici görünüyorlar.

Savaş uçaklarının yerden binlerce metre yükseklikte çekilen videosu