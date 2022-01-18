Savunma Sanayii Projelerine KDV İstisnası Getirildi

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan tebliğ ile birlikte savunma sanayii projeleri kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi. İstisna, 25 Aralık 2021’den önce başlayan ve devam etmekte olan projelerin bu tarihten sonraki teslim ve hizmetlerini de kapsayacak.

Türkiye’nin hızla gelişmekte olduğu savunma sanayii alanında bugün projelere teşvik için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ ile birlikte savunma sanayii projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, KDV’den istisna olacak.

Yeni değişiklikle birlikte Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen savunma sanayii projeleri kapsamında teslim ve hizmetleri istisna kapsamında olacak. 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan projelerin bu tarihten sonraki teslim ve hizmetleri de istisna kapsamında olacak.

İmalat sanayii için de düzenleme yapıldı

Yayımlanan tebliğle birlikte imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesinde düzenleme yapıldı. Buna göre KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de geçerli olacak.