Şirketlerin Kur Korumalı TL Hesaplarına Vergi Teşviki

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına para yatıran kurum ve şirketlerle ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre vadenin son 3 ayındaki kazançtan herhangi bir vergilendirme yapılmayacak. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifin detayları...

Bir süredir gündemde olan kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirilen bir kanun teklifi ile kurumlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bu karara göre bir süre önce kur korumalı TL mevduat hesabı açabileceğine karar verilen kurumlar, kanun teklifine göre elde ettikleri kar ve faizden vergilendirilmeyecekler.

Hazırlanan kanun teklifiyle şirketlerin kur korumalı TL mevduat hesaplarına geçmesi durumunda, vadenin son 3 aylık periyodu için hiçbir vergi çıkarılmayacak. Bu sayede şirketler, elde ettikleri karın bir bölümünü vergi olarak ödemek durumunda kalmayacaklar. Görünen o ki hükümet, vatandaştan sonra şirketleri de TL mevduat hesapları için teşvik etmeye çalışacak.

Altın hesapları için de geçerli olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklif, yalnızca euro, dolar ya da sterlin gibi para birimlerini kapsamıyor. Kanun teklifi hem vatandaşların hem de şirketlerin dahil olabildikleri altın korumalı TL mevduat hesapları için de geçerli olacak.

Bu arada; düzenleme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kabul edilen teklife göre vadesi dolmadan çekim yapılmak istenirse, vergiden istisna edilen tutarın zamanında tahakkuk ettirilmeyen ceza ve vergiler, gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.