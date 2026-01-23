Scarlett Johansson dahil Hollywood'dan 700 isim, yapay zekaya karşı "isyan" başlattı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

700 sanatçı, yapay zekâ şirketlerinin izinsiz içerik kullanmasına karşı birleşti. Johansson ve Blanchett’in desteklediği kampanya, telif haklarının korunmasını ve içerik lisans anlaşmaları yapılmasını talep ediyor.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett ve Joseph Gordon-Levitt’in de aralarında olduğu 700’den fazla yaratıcı isim, yapay zekânın telifli içerikleri izinsiz kullanmasına karşı küresel bir kampanyaya destek verdi. Kampanyanın sloganı net: “Bu ilerleme değil, hırsızlık.”

Sanatçılar, filmden müziğe, dijital medyadan yayıncılığa kadar birçok sektörün yapay zekâ geliştiricilerinin içerik kazımasıyla tehdit altında olduğunu söylüyor. Özellikle telif ihlalleri, şeffaflık eksikliği ve lisanssız kullanım öne çıkan sorunlar arasında.

Johansson, daha önce de ses ve görüntüsünün izinsiz kullanımıyla gündeme gelmişti. Blanchett ise yapay zekânın sınırsız ilerleyişine karşı “hayal gücü olmadan yapılan yenilik tehlikelidir” demişti. Bu yeni kampanya, daha önce Beyaz Saray’a gönderilen açık mektupların devamı niteliğinde.

Kampanya, çözümün yapay zekâya tamamen karşı durmak değil, etik kullanım olduğunu savunuyor. İçerik sahipleriyle lisans anlaşmaları yaparak hem yapay zekâ gelişiminin sürmesi hem de sanatçı haklarının korunması mümkün diyorlar.