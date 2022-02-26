Ege Üniversitesi’nin ana destekçisi olduğu ve Bilim ve Teknoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen SCIENTIA’22, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.
Hibrit olarak yapılacak olan etkinlik, 7-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. İnternet üzerinden yapılan sunumlar ve konuşmalar Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi - MÖTBE’de katılımcılar eşliğinde projeksiyona yansıtılacak.
SCIENTIA’22 konferans programı
7 Mart 2022, Pazartesi
- 13:00-13:15: Açılış Konuşması: Program tanıtımı, katılım bilgisi
- 13:15-14:30: Dr. Selçuk TOPAL
- 14:30-14:45: Kahve Molası
- 14:45-16:00: Dr. Önder ALBAYRAM
- 16:00-16:15: Kahve Molası
- 16:15-17:30: Prof. Dr. Jale YANIK
- 17:30-18:00: Yemek Molası
- 18:00-19:15: Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
8 Mart 2022, Salı
- 13:00-13:15: Açılış Konuşması: Kadınlar günü konuşması, program bilgisi
- 13:15-14:30: Prof. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY
- 14:30-14:45: Kahve Molası
- 14:45-16:00: Dr.Tansu DALYAN
- 16:00-16:15: Kahve Molası
- 16:15-17:30: Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR
- 17:30-18:00: Yemek Molası
- 18:00-19:00: Kapanış konseri – Sabaha Karşı Band
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