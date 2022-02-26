Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun Düzenlediği SCIENTIA’22, 7 Mart Tarihinde Başlıyor

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Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun düzenlediği SCIENTIA'22, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla hibrit olarak düzenlenecek.

Ege Üniversitesi’nin ana destekçisi olduğu ve Bilim ve Teknoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen SCIENTIA’22, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Hibrit olarak yapılacak olan etkinlik, 7-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. İnternet üzerinden yapılan sunumlar ve konuşmalar Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi - MÖTBE’de katılımcılar eşliğinde projeksiyona yansıtılacak.

SCIENTIA’22 konferans programı

7 Mart 2022, Pazartesi

  • 13:00-13:15: Açılış Konuşması: Program tanıtımı, katılım bilgisi
  • 13:15-14:30: Dr. Selçuk TOPAL
  • 14:30-14:45: Kahve Molası
  • 14:45-16:00: Dr. Önder ALBAYRAM
  • 16:00-16:15: Kahve Molası
  • 16:15-17:30: Prof. Dr. Jale YANIK
  • 17:30-18:00: Yemek Molası
  • 18:00-19:15: Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

8 Mart 2022, Salı 

  • 13:00-13:15: Açılış Konuşması: Kadınlar günü konuşması, program bilgisi
  • 13:15-14:30: Prof. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY
  • 14:30-14:45: Kahve Molası
  • 14:45-16:00: Dr.Tansu DALYAN
  • 16:00-16:15: Kahve Molası
  • 16:15-17:30: Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR
  • 17:30-18:00: Yemek Molası
  • 18:00-19:00: Kapanış konseri – Sabaha Karşı Band

Eğer sizde bu etkinliğe katılmak isterseniz Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun Instagram hesabını takip ederek SCIENTIA’22 hakkındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 
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