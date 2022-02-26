Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun düzenlediği SCIENTIA'22, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla hibrit olarak düzenlenecek.

Ege Üniversitesi’nin ana destekçisi olduğu ve Bilim ve Teknoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen SCIENTIA’22, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Hibrit olarak yapılacak olan etkinlik, 7-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. İnternet üzerinden yapılan sunumlar ve konuşmalar Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi - MÖTBE’de katılımcılar eşliğinde projeksiyona yansıtılacak.

SCIENTIA’22 konferans programı

7 Mart 2022, Pazartesi

13:00-13:15: Açılış Konuşması: Program tanıtımı, katılım bilgisi

Açılış Konuşması: Program tanıtımı, katılım bilgisi 13:15-14:30: Dr. Selçuk TOPAL

Dr. Selçuk TOPAL 14:30-14:45: Kahve Molası

Kahve Molası 14:45-16:00: Dr. Önder ALBAYRAM

Dr. Önder ALBAYRAM 16:00-16:15: Kahve Molası

Kahve Molası 16:15-17:30: Prof. Dr. Jale YANIK

Prof. Dr. Jale YANIK 17:30-18:00: Yemek Molası

Yemek Molası 18:00-19:15: Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

8 Mart 2022, Salı

13:00-13:15: Açılış Konuşması: Kadınlar günü konuşması, program bilgisi

Açılış Konuşması: Kadınlar günü konuşması, program bilgisi 13:15-14:30: Prof. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY

Prof. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY 14:30-14:45: Kahve Molası

Kahve Molası 14:45-16:00: Dr.Tansu DALYAN

Dr.Tansu DALYAN 16:00-16:15: Kahve Molası

Kahve Molası 16:15-17:30: Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR 17:30-18:00: Yemek Molası

Yemek Molası 18:00-19:00: Kapanış konseri – Sabaha Karşı Band

Eğer sizde bu etkinliğe katılmak isterseniz Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun Instagram hesabını takip ederek SCIENTIA’22 hakkındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.