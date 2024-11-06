Seat'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi açıklandı. Marka, fiyatlara bu ay da dokunmadı. Seat'ta eylül ayından beri uygulanan fiyatlar devam ediyor.

İspanyol otomobil markası Seat, kasım ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay da zam yapmadı. Peki Seat Kasım 2024 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları... Seat araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Ibiza 1.310.000 TL 1.310.000 TL Arona 1.420.000 TL 1.420.000 TL Ateca 1.750.000 TL 1.750.000 TL Ibiza fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.310.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.445.000 TL 1.0 EcoTSI 150 HP, Benzinli FR (40. Yıl Özel Seri), Otomatik 1.520.000 TL Ibiza opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 9.750 TL Style, FR Arona fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.420.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 1.540.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.520.000 TL Arona opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 9.750 TL Style, Xperience, FR Style Plus Paketi 27.500 TL Style Xperience Plus Paketi 38.000 TL Xperience FR Plus Paketi 38.000 TL FR Ateca fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.750.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 1.950.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR, Otomatik 2.150.000 TL Ateca opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 9.750 TL Xperience, FR Xperience Premium Paketi 86.500 TL Xperience Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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