Seat'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi açıklandı. Marka, fiyatlara bu ay da dokunmadı. Seat'ta eylül ayından beri uygulanan fiyatlar devam ediyor.
İspanyol otomobil markası Seat, kasım ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay da zam yapmadı.
Peki Seat Kasım 2024 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...
Seat araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Ibiza
|1.310.000 TL
|1.310.000 TL
|Arona
|1.420.000 TL
|1.420.000 TL
|Ateca
|1.750.000 TL
|1.750.000 TL
Ibiza fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.310.000 TL
|1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.445.000 TL
|1.0 EcoTSI 150 HP, Benzinli
|FR (40. Yıl Özel Seri), Otomatik
|1.520.000 TL
Ibiza opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|9.750 TL
|Style, FR
Arona fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.420.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|Xperience, Otomatik
|1.540.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|1.520.000 TL
Arona opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|9.750 TL
|Style, Xperience, FR
|Style Plus Paketi
|27.500 TL
|Style
|Xperience Plus Paketi
|38.000 TL
|Xperience
|FR Plus Paketi
|38.000 TL
|FR
Ateca fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.750.000 TL
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|Xperience, Otomatik
|1.950.000 TL
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|2.150.000 TL
Ateca opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|9.750 TL
|Xperience, FR
|Xperience Premium Paketi
|86.500 TL
|Xperience