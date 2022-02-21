Sebze Tüketimi, Kalbi Korumada Tek Başına Yeterli Değil

İngiltere'de 400 bin kişinin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında sebze tüketiminin kalp sağlığını korumada etkili olduğu ancak bunun tek başına yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bilim insanları, İngiltere'de 400 bin kişiyle geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiler. Bu araştırmanın konusu, kalp hastalıkları ile sebze tüketimi arasında nasıl bir ilişki olduğuydu. Oxford, Bristol ve Hong Kong Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından yapılan araştırma, sebze tüketiminin kalp hastalıklarından korunmada tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, çalışmaya katılanlara günlük sebze tüketim miktarlarını sordular. Verilen cevapların ortalaması, her gün 2 tepeleme yemek kaşığı çiğ, 3 yemek kaşığı pişmiş sebzeydi. Ankete katılanları tam 12 yıl boyunca izleyen bilim insanları, çok fazla sebze yiyenlerin kalp hastalıkları nedeniyle ölme riskinin, çok az sebze tüketenlerden yüzde 15 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu farkın önemli nedeni çiğ sebzelerdi. Ancak durum bundan ibaret değil.

Sebzeler önemli olsa da tek başına yeterli değil

Araştırma, sebzelerin sağlık için önemli olduğunu ortaya koymuş olsa da bilim insanları, sonuçların tartışmalı olduğunu belirtiyor. Zira kalbi korumanın önemli bir yolu beslenme olsa da yaşam kalitesi, alkol ve sigara kullanımı, iş ve gelir durumu, beslenmenin dengeli olması ve egzersiz, kalp sağlığını korumada en az sebzeler kadar önemli.

Glasgow Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Naveed Sattar, sebze tüketiminin kilo sorununu engellediğini ve kalp hastalıklarındaki risk faktörlerini azalttığının anlaşıldığını belirtti. Profesöre göre insanların, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği gibi günlük 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye devam etmeleri gerekiyor.