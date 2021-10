Avrupa'nın En Çok Sebze Tüketen Ülkeleri Belli Oldu

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler hakkında geniş çaplı grafikler ortaya çıkan Landgeist, Avrupa'daki ülkelerin sebze tüketimi hakkında yeni bir grafik yayınladı. Grafiğe göre en fazla sebzeyi, Güney Avrupa ülkeleri tüketiyor.

Sebze, birçok kişinin favori yemeği değildir ancak yaklaşık son 10 yıldır vegan ve vejetaryen beslenme rejimlerine yönelik ilginin katbekat arttığını ve sebzelerin insan sağlığı için son derece önemli ve yararlı olduğu da görmezden gelinemez bir gerçek.

Sebze tüketiminin arttığı bu dönemlerde Landgeist'in hazırlamış olduğu bu grafik, Avrupa'da yer alan ülkelerin sebze tüketme alışkanlıklarını ortaya koydu. Bu grafiğe göre Hollanda, Slovakya ve Norveç gibi ülkeler Avrupa'da en az sebze tüketimine sahipken Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye gibi ülkeler en çok sebze tüketen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de bir aile yıllık 200 kilogramdan fazla sebze tüketiyor

Yayınlanan grafikte bazı ülkelerin neden çok az oranda sebze tükettiğini et tüketimi ile bağdaştırabiliriz, çünkü Landgeist'in 5 Ekim'de paylaştığı ve Avrupa'da et tüketimini ortaya koyduğu bir grafik, bu tabloda silik yeşil renkte gördüğünüz çoğu ülkede et tüketiminin fazla olduğunu göstermişti. Türkiye ise en fazla et tüketen ülkeler arasında epey geri sıralardaydı.

Yeni yayınlanan sebze tüketimi hakkındaki grafikte ise Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerin sebze tüketimi konusunda epey geri kaldığını görüyoruz. Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın güneyinde yer alan birçok ülkede ise yılda aile başına 200 kilogramdan fazla sebze tüketiliyor.