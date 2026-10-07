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Ne Kablo Var Ne Fiş: Asfalttan Elektrik Çeken Akıllı Lastik Üretildi!

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Elektrikli otobüslerin duraklarda beklerken kablosuz şarj olmasını sağlayan bir lastik teknolojisi geliştirildi.

Ne Kablo Var Ne Fiş: Asfalttan Elektrik Çeken Akıllı Lastik Üretildi!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Elektrikli otobüslerin en büyük sorunlarından biri, ihtiyaç duydukları büyük bataryalar. Bataryalar aracı ağırlaştırırken şarj için de uzun bekleme süreleri gerekiyor. İsviçre merkezli teknoloji girişimi Winduction ise bu soruna biraz farklı bir yerden, tekerleklerden çözüm arıyor.

İsviçre'nin önde gelen teknik üniversitelerinden ETH Zürih'in desteklediği girişimin sisteminde, kablosuz şarj için gereken alıcı bobinler aracın altına değil, doğrudan lastiklerin içine yerleştiriliyor. Otobüs durağa geldiğinde, yola yerleştirilen şarj plakası ile lastiğin içindeki bobin arasında enerji aktarılıyor. Sistem, **yüzde 90'ın üzerinde verimlilik **sağlıyor.

İçerikten Görseller

Ne Kablo Var Ne Fiş: Asfalttan Elektrik Çeken Akıllı Lastik Üretildi!
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Şarj bobini bu kez lastiğin içinde

Kablosuz şarj sistemlerinde alıcı bobin genellikle aracın altında bulunuyor. Araçla yol arasındaki mesafe arttıkça enerji aktarımı da zorlaşıyor ve kayıplar yükseliyor.

Winduction bunun için bobini mümkün olduğunca yola yaklaştırıyor. Şirket, kablosuz şarjda kullanılan alıcı bobinleri lastiğin içine yerleştiriyor. Böylece enerji daha kısa bir mesafe üzerinden aktarılıyor ve yüzde 90'ın üzerinde verimlilik elde ediliyor.

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Otobüsün bir durakta birkaç dakika beklemesi bile bataryaya yeniden enerji aktarılması için yeterli olabiliyor.

Lastikteki çelik teller sorun çıkarıyor

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Sistemin önündeki en büyük teknik sorunlardan biri lastiklerin yapısında bulunuyor. Otobüs lastiklerinde yer alan çelik teller, kablosuz şarj sırasında oluşan manyetik alanla etkileşime giriyor. Bunun sonucunda enerjinin bir bölümü ısıya dönüşüyor.

Winduction bu nedenle iş ortaklarıyla birlikte çeliksiz lastikler geliştiriyor. Bu lastiklerin ağır hizmet koşullarında ne kadar dayanacağı, teknolojinin günlük kullanıma uygunluğu açısından önemli olacak.

24 durak için iki şarj noktası yeterli

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Otobüsün her durakta şarj olması da gerekmiyor. Zürih Havalimanı ile Oerlikon arasındaki 24 duraklı rota için yapılan hesaplamaya göre, yalnızca iki durağa şarj plakası yerleştirilmesi yeterli.

Bugünkü sistemde yaklaşık 5 saatlik gece şarjına ihtiyaç duyan bir otobüs, gün içinde duraklarda aldığı kısa şarjlarla yaklaşık 16 saat çalışabilecek. Böylece aynı çalışma süresi için daha büyük ve ağır bir batarya taşımaya gerek kalmayacak.

Bu da otobüsün toplam ağırlığının azalmasını ve batarya için ayrılan alanın daha verimli kullanılmasını anlamına geliyor.

İlk gerçek yol testi 2028'de

Electric-Buses-Could-Charge-Wirelessly-Through-Their-Tires-at-Equipped-Stops-1536x904

Winduction, İsviçre'nin Winterthur kentinde bir laboratuvar ve test durağı kuruyor. Şirket, sistemi gerçek yol koşullarında ilk kez 2028'de denemeyi planlıyor.

Burada çeliksiz lastiklerin yoğun kullanıma dayanıp dayanmayacağı, kısa süreli şarjların günlük seferler için yeterli olup olmayacağı ve sistemin işletme maliyetini nasıl değiştireceği görülecek.

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