Türkiye’nin son haftalardaki gündemi olan Sedat Peker’den ilham alınarak piyasaya sürülen ‘meme’ Sedat Peker Token, sabahki videoyla büyük değer kaybı yaşadı. Token’ın değeri 1,5 saat içinde %48 düştü.

Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası, bünyesine yeni bir token daha katmıştı. Kim tarafından çıkarıldığı bilinmeyen bu token, son haftalarda gündemden düşmeyen, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in ismini taşıyordu.

Bir ‘meme’ birimi olarak piyasaya sürülen Sedat Peker Token (SEDATPEKER), kısa sürede değer kazanmış, 364 bin dolar piyasa hacmine ulaşmıştı. Sedat Peker’in bu sabah paylaştığı yeni videosuysa token'ın değerine olumlu etkide bulunmadı. Sedat Peker Token, videonun yayınlanmasıyla birlikte %48’lik değer kaybı yaşadı.

Videoyla token’in değeri büyük düşüş yaşadı:

Sabah saat 07.00’de BNB paritesinde 0,000000000007857 seviyesine yakın seviyelerde dolaşan token, 08.30’da en düşük 0,00000000004006’ya kadar düştü. SEDATPEKER, BNB karşısında ilerleyen saatlerde biraz daha değer kazanmış olsa da sabahki değerine yaklaşamadı. Token, son saatlerde dalgalı bir şekilde 0,00000000006000 – 0,000000000004000 seviyeleri arasında dolaşıyor.

26 Mayıs’ta listelenen SEDATPEKER token, bir sonraki gün 0,00000000058838 seviyesini görerek en yüksek değerine ulaşmıştı. Bunun ardından sürekli düşüp yükselen bir şemayı izleyen token, 28 Mayıs saat 15.00’den başlayarak 1 saat içinde %87 değer kaybı yaşamıştı. Token, şu anda BscScan’da yer alan bilgilere göre 3.242 cüzdanda tutulmaya devam ediyor.