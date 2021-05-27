Hadi Buyrun: Sedat Peker'in 'Meme' Kripto Parası Piyasaya Sürüldü

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Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker, şimdi de kripto para piyasalarında dikkat çekecek gibi görünüyor. Henüz kaynağı bilinmeyen Sedat Peker Token ve Reis Sedat Peker Coin adında iki kripto para birimi piyasaya sürülmüş durumda.

YouTube kanalında yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialar ile son haftalarda Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen ve organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, şimdi de bir meme kripto paraya ilham oldu.

Sedat Peker Token adlı, "SEDATPEKER" kısa adı üzerinden işlem gören kripto para birimi, dün gece itibarı piyasaya sürüldü ve tıpkı Dogecoin ya da Shiba Inu gibi "meme token" kategorisinden işlem görmeye başladı.

SEDAPKER

Sedat Peker Token'in pazar büyüklüğü 364 bin dolar seviyesine ulaşırken; likiditesi de 9,5 bin dolar seviyesine yaklaştı. İşin komik yanı, Sedat Peker Token'den sonra bir de Reis Sedat Peker Coin piyasaya sürüldü. 
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Para gibi tüm dünyanın önemi konusunda hemfikir olduğu bir konu söz konusu olduğunda insanların bir adım geri durması beklense de Elon Musk'ın DOGE paylaşımlarıyla meme kripto para birimini en fazla işlem gerçekleştirilen kripto para birimlerinden biri haline getirmesi, meme tokenlere olan ilgiyi artırmıştı.

Bu içerik, herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
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Kaynak : https://odatv4.com/sedat-peker-coin-cikti-27052126.html
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