Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olan Ali Koç, kulübün 3 sezonluk ekonomik planına dair açıklamalarda bulundu. Kulübün gelirini artırmaya yönelik planlarını duyuran Koç, kripto para alanında çalışmalar yapıldığını ve dijital kanallardan elde edilen gelirlerde 100 milyon liranın hedeflendiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin başkanlığına tekrar aday olduğunu duyuran Ali Koç, kulübün gelecek 3 sezonda izleyeceği ekonomik programı açıkladı. İkinci 3 yıllık başkanlık sürecine girmeyi hedefleyen Koç, açıklamalarına kripto paralar alanında yapılacak girişimleri de ekledi.

Açıklamalarında dijital yatırımların öneminden bahseden Başkan Ali Koç, kulübün yeni gelir kaynaklarından birinin kripto paralar olacağını açıkladı. Fenerbahçe’nin ürünlerinin satıldığı sitenin daha aktif hale getirileceğini belirten Koç, dijital kanalların tümünden yılda 100 milyon lira gelir sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Aylardır konuşulan ‘FenerCoin’ her an duyurulabilir

Mart ayında Fenerbahçe’nin Socios ile Chiliz kripto parası hakkında görüştüğüne dair iddialar ortaya çıkmıştı. Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe gibi birçok Türk takımıyla görüşen Socios, dünya çapında takımlarla yaptığı anlaşmayla bu konuda en seçkin uygulama olarak anılıyor. Bu olaylarla güçlenen Fenerbahçe’nin kendi kripto parasını çıkaracağı iddiaları, Ali Koç’un açıklamalarıyla neredeyse doğrulanmış bulunuyor.

Koç, dijital gelirlerde 100 milyon TL’yi hedefliyor

Ali Koç’un gelecek 3 sezonda izleyeceği mali disiplinin önemli bir kısmını, dijital alanda sağlanan gelirler kapsıyor. Fenerium sitesini daha aktif hale getirmeyi planlayan Koç, kripto para ve online ödeme başlıklı birçok yeniliği kulüple tanıştırmaya hazırlanıyor. Ali Koç, 3 sezonluk olası başkanlığının son yılında Fenerbahçe’nin dijital alandan elde ettiği yıllık 40 milyon liralık geliri 100 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor.