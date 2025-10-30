Tümü Webekno
Segway, Türkiye’yi Küresel Büyüme Stratejisinin Merkezine Alıyor

Segway, Çin’deki küresel iş ortakları konferansında stratejik pazarlara yatırım planlarını duyurdu. Türkiye ve Orta Doğu’nun, markanın yeni büyüme vizyonunda kilit rol oynayacağı açıklandı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Mikromobilite lideri Segway, Çin’in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında düzenlediği küresel konferansta yeni yatırım planlarını duyurdu. Şirket, mikromobilite, motor sporları ve tüketici robotiği alanlarında büyümeyi hedefliyor.

Etkinlikte, Segway’in kullanıcı odaklı inovasyon felsefesi vurgulanırken, yüksek performanslı GT ve ZT serilerinden şehir içi E ve F serilerine uzanan ürün gamı tanıtıldı. Başkan Vincent Chen, “Her yeniliğimizin merkezinde kullanıcı var” dedi.

Segway Mikro Mobilite CMO’su Johnny Zhang, pazarlama yatırımlarını artıracaklarını ve küresel iş ortaklarına desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Türkiye ve Orta Doğu Müdürü Can Yalçın Yıldız ise bölgenin Segway’in küresel vizyonunda kilit konuma geleceğini belirtti.

Konferans, MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar gibi devlerin de katılımıyla, Segway’in “küresel vizyon + yerel uzmanlık” yaklaşımını güçlendirdi. Şirket, akıllı ve çevreci mobilitenin geleceğini bu stratejiyle şekillendirmeyi hedefliyor.

