Seinfeld Sevenlerin Hoşuna Gidecek 10 Yabancı Komedi Dizisi

Tam 9 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kitleyen Seinfeld dizisi, bugün en popüler diziler listesinde yer almayı başarıyor. Seinfeld'i severek izlemiş ve aynı türde dizi arayışında olanlar için Seinfeld tadında 10 komedi dizisini sıraladık.

Final tarihinin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hayran kitlesi hâlâ genişleyen Seinfeld dizisi, bugün aslında pek çok sinema filmi ve yeni diziye de yol gösteriyor. Gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden olan Seinfield, başarısını toplam 68 Emmy adaylığı ile anlamak mümkün.

Seinfield adında sıradan bir adamın üç yakın arkaşıyla başlarına gelen komik hikayeleri anlatan bu dizi komedi çizgisiyle televizyon tarihini değiştirdi. Zira sabit bir konusu yoktu, yani izleyiciler olay akışına ve esprilere gülüp geçiyordu. Bu nedenle Sein field, dizi dünyasında tamamen yeni bir akım başlattı ve kendisinden sonra gelen “sit-com” tarzı komedi dizileri için büyük bir ilham kaynağı oldu. Biz de Seinfield sevenlerin hoşuna gitmesi muhtemel yabancı komedi dizilerini listeledik.

Seinfeld sevenlerin hoşuna gidecek yabancı komedi dizileri:

Baskets

Broad City

It’s Always Sunny in Philadelphia

Difficult People

Curb Your Enthusiasm

Veep

Master of None

Brooklyn Nine-Nine

Arrested Development

You’re the Worst

Baskets:

Yayın: 2016-2019

Tür: Komedi, Dram

IMDB: 7,5

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Zach Galifianakis, Jonathan Krisel

Baskets fragmanı:

Tam da Seinfeld sevenlerin aradığı tarzda olan Baskets dizisinde Felekten Bir Gece adlı filmden aşina olduğumuz Zach Galifianakis başrolde. Dizide baş kahramanımız Chip Baskets, Paris’te geçen başarısız palyaçoluk ve tiyatro eğitiminden sonra hayallerini gerçekleştirmeye karar verir ve Kaliforniya’ya doğru yola çıkar. Baskets’in istediği hayat tarzına sahip olmaya çalışırken başından geçen eğlenceli olayların kaleme alındığı bu dizi dram-komedi tadında.

Broad City:

Yayın: 2014-2019

Tür: Komedi, Dram

IMDB: 8,4

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Ilana Glazer, Abbi Jacobson

Broad City fragmanı:

IMDB’de yüksek bir puana sahip olan Broad City’nin başrollerini aynı zamanda dizinin yapımcıları ve yazarları olan Ilani Glazer ve Abbi Jacobson paylaşıyor. Her ne kadar Seinfeld’den farklı bir tema işleniyor olsa da bu dizi, başroldeki ikiliyi sevenlerin izlemeye devam edecekleri türden. Dizinin belirli bir konusu yok, New York’ta yaşayan iki kadının başına gelen absürt ve birbirinden eğlenceli olayları ele alan bu diziyi izlerken gülmemek mümkün değil.

It’s Always Sunny in Philadelphia

Yayın: 2005 - Devam ediyor.

Tür: Komedi

IMDB: 8,8

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney

It’s Always Sunny in Philadelphia fragmanı:

Birbirinden komik, sorumsuz ve çıkarcı 4 arkadaşın başarısız hayatlarını konu alan bu dizi, 2005 yılından beri en çok izlenen komedi dizilerinin arasında bulunuyor. Her ne kadar kötü örnek oluşturduğu için fazla eleştiri alsa da, bu dizi izleyenleri bağımlı hale getiriyor.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan ve Paddy’s isimli bir barı işleten 4 arkadaşın hayatını konu alıyor. Her bölümde kendilerine “çete” adını verdikleri bu karakterlerin bencilce birbirlerine veya başka insanlara komplolar kurarak hınzırlık yapmalarına şahit oluyoruz.

Difficult People:

Yayın: 2015 - 2017

Tür: Komedi

IMDB: 7,0

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Julie Klausner, Billy Eichner, James Urbaniak

Difficult People fragmanı:

Seinfeld dizisindeki karakterlerin bencil ve kötü insanlar olduğunu düşünen izleyicilerin bir de bu diziye göz atmalarını öneriyoruz. Dizi, tıpkı Seinfeld gibi akıcı ve birbirinden komik diyaloglara sahip. 4 sezon süren bu dizi, New York’ta yaşayan ve komedyen olmaya çalışan iki arkadaşın hayatını ele alıyor. 30’lu yaşlarına gelmiş bu iki arkadaş, tıpkı yaşıtları gibi artık hayatlarını belirli bir düzene sokmak istiyor ancak her gün başlarına gelen farklı olaylar yüzünden bu iş gittikçe zorlaşıyor.

Curb Your Enthusiasm:

Yayın: 2000 - Devam ediyor...

Tür: Komedi

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Larry David, Cheryl Hines, Jeff Garlin

Curb Your Enthusiasm fragmanı:

Seinfeld’in yapımcılarından biri olan Larry David’in başrolde oynadığı bu dizi, yayınlanmaya başladığından beri büyük ilgi görüyor. İlk bölümünün yayınlanmasının üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen hala en çok sevilen diziler arasında yerini koruyor.

Hayatta istediği her şeye sahip olan bir adamın başından geçen trajikomik hikayeleri ele alan bu dizinin Seinfeld’in tahtına aday olduğu söyleniyor. Larry David, dizinin hem başrolünde oynuyor hem de Seinfeld’de olduğu gibi bu dizinin de yapımcısı. Hal böyle olunca dizide Seinfeld’den esintiler bulmak mümkün. Hatta dizinin 7. sezonun “Seinfeld” adlı sezon finali bölümünde, Seinfeld oyuncu kadrosuna da yer verildi.

Veep:

Yayın: 2012-2019

Tür: Komedi

IMDB: 8,3

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, Tony Hale, Anna Chlumsky

Veep fragmanı:

Seinfeld dizisinden Elaine Benes karakterini özleyen izleyiciler, Veep dizisinde istedikleri gibi özlem giderebilirler. Veep uzun seneler boyunca her yıl Emmy ödüllerine aday gösterilmiş ve sayısız ödül almıştır. Eski bir senatör olan ve şimdilerde Başkan Yardımcılığı yapan Selanie karakterini konu alan bu dizi ciddiyetten uzak, kendini izleyiciyi güldürmeye adamış bir yapım. Diziyi izlerken eskiden sözü geçen ve ciddiye alınan bir senatör iken, şimdi hak ettiği saygıyı göremeyen bir kadının otoritesini geri kazanmaya çalışmasına şahit oluyoruz.

Master of None:

Yayın: 2015-

Tür: Komedi

IMDB: 8,3

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Aziz Ansari, Eric Wareheim, Lena Waithe

Master of None fragmanı:

Her bölümde farklı bir konunun ele alındığı ve başrolde Aziz Ansari’nin oynadığı Master of None, Netflix’in en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Dizinin aynı zamanda Golden Globe ödülü bulunuyor. Dizi, 30 yaşında geçimini pek de ünlü olmayan yapımlarda yan rol oynayarak sağlayan Dev adında bir karakteri konu alıyor ve yukarıda da belirttiğimiz gibi her bölümde farklı bir konu işleniyor. Bu yüzden de dizinin belirli bir olay örgüsü yok ancak dizi her bölümünde izleyici ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Brooklyn Nine-Nine

Yayın: 2013 - Devam ediyor

Tür: Komedi, Polisiye

IMDB: 8,4

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews

Brooklyn Nine-Nine fragmanı:

Seinfeld’la aynı şehirde, yani New York’ta geçen bu dizide tıpkı Seinfeld’de olduğu gibi karakterlerin kendilerini absürt ve değişik olayların içinde bulmasına tanıklık ediyoruz. Master of None gibi bu dizide Golden Globe ödülüne sahip.

99 numaralı polis bölgesinde çalışan bir grup dedektifin ve polisin başına gelen eğlenceli ve komik olayları konu alan bu dizide bolca ince esprilere ve absürtlüklere maruz kalıyorsunuz. Dizi, birbirinden orjinal karakterler ve hikaye döngüleriyle kendisini sıradan bir polisiye komedi olmaktan çok üst seviyelere çıkarıyor.

Arrested Development

Yayın: 2003-

Tür: Komedi

IMDB: 8,8

Rotten Tomatoes: %75

Oyuncular: Jason Bateman, Michael Cera, Portia de Rossi

Arrested Development fragmanı:

Son on yılın en sevilen komedi dizilerinden biri olan Arrested Development o kadar popülerdi ki iptal edildiğinde Netflix tarafından sahiplenildi. Dizi izleyicileriyle tekrar buluştu. Bütün varlığını kaybetmiş bir ailenin ve o aileyi bir arada tutmaya çalışan oğullarından biri olan Michael’in başından geçen eğlenceli ve bir o kadar da absürt olayları konu alıyor. Dizi boyunca ailenin burjuva yaşam takıntısına tanıklık ederken, bir yandan da Michael’ın düzgün bir insan olmak için gösterdiği çabaları izliyoruz.

You’re the Worst

Yayın: 2014-2019

Tür: Romantik Komedi, Dram

IMDB: 8,1

Rotten Tomatoes:

Oyuncular: Chris Geere, Aya Cash, Desmin Borges

You’re the Worst fragmanı:

Eğer Seinfeld dizisindeki karakterlerin bencil ve umursamaz olduğunu düşünüyorsanız, o karakterlerin bu dizideki karakterlerin yanında masum kalacağını şimdiden söyleyelim.

Yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören bu dizi, ilişki konusunda pek de başarılı olamayan iki insanın arasındaki trajikomik ilişkiyi konu alıyor. Eski sevgilisinin düğününe olay çıkartmak için giden Jimmy, burada Gretchen ile tanışıyor ve aralarında birbirine gerçekten de zarar verecek türden bir ilişki yaşamaya başlıyorlar.