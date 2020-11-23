Alanında uzman kişilerce tanıtım yazısının önemini göstermeyi ve kaliteli bir SEO hizmeti sunmayı vadeden İnteraktif Plus, SEO konusunda uyulması gereken kuralları, sürekli tekraralanan hataları ve doğru bir tanıtım yazısının önemini açıklıyor.

2009 yılından bu yana tanıtım yazıları, SEO hizmetleri, web sitesi tasarımları, web sitesi içerik verimliliği sorgulama gibi konularda hizmet veren İnteraktif Plus, firmaların tanınırlıklarını artırabilmesi noktasında yardımcı oluyor. Kaliteli hizmet verebilmek adına alanında uzman isimlerle çalışan İnteraktif Plus, firmalara sahada göstermiş oldukları başarıyı dijitale taşımayı vadediyor.

Gökhan Gökmen’in kurucusu olduğu İnteraktif Plus’ın en çok üzerinde durduğu hizmetlerin başında SEO geliyor. Firmaların hedef kitlesinin genişletilmesi adına arama motorlarında üst sıralarda çıkmasının son derece önemli olduğunu belirten İnteraktif Plus, bu konuda yetkin ve garantili bir SEO hizmeti vadediyor. Tanıtım yazılarında da SEO kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğunu ifade eden şirket, bu konudaki detaylı bilgileri interaktifplus.com.tr web sitesinde paylaşıyor.

İnteraktif Plus'a göre SEO konusunda uymanız gereken kurallar

İnteraktif Plus, arama motoru optimizasyonu olarak Türkçeleştirebileceğimiz SEO için fazlasıyla önemli olduğunu ifade ettiği kuralları şu şekilde sıralıyor:

Anahtar kelimelerin yer aldığı metinlerin anlam bakımından da bütünlük arz etmesi gerekiyor.

Metin kalitesi ne derece yüksek olursa arama motorlarında üst sıralara çıkmak o kadar kolay olacaktır.

Arama motorlarında Seo kuralları sadece kelimeler bazında değil aynı zamanda yazım yanlışları ve noktalama eksiklikleri gibi hususlarda da dikkatle incelenmelidir.

Hazırlanan metinlerin içerik bakımından kusursuz olması gerekiyor.

Noktalama işareti ya da yazım yanlışı olan metinlerin sitenin popülerliğini aşağıya çekeceği de eklenmelidir.

İnteraktif Plus ayrıca anahtar kelimelerin sadece başlıkta kullanılması gibi hatalara karşı da uyarıyor. Anahtar kelimelerin metnin içine yayılması gerektiğini belirten şirket, anahtar kelimelerin anlamca oturan yetkin cümlelerde yer alması gerektiğini belirtirken bu noktada özellikle tanıtım yazılarına özellikle dikkat edilmesinin önemli olduğunu ifade ediyor.

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