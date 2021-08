Türkiye, En Sıcak Üçüncü yılını Yaşadı

Atmosferin ısınmasına neden olan sera gazı, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Amerikan Meteoroloji Derneği (AMS)’nin '2020 İklim Değişikliği Raporu'na göre sera gazı salınımı, 2020’de 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye ise ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat üzerinde geçmesiyle en sıcak üçüncü yılını yaşadı.

Dünyada yaşanan doğal afetler, salgınlar, savaşlar ve daha birçok tehdit gibi iklim değişikliği de önemli bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ve iklim hakkında araştırma yapan kurumlar, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri konusunda uyarıyor. Amerikan Meteoroloji Derneği (AMS)’nin yayımladığı 2020 İklim Değişikliği Raporu bu tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Raporda karbondioksit miktarının (CO2) milyonda 412,5 birime (ppm) yükseldiği ve 2019 yılına göre 2,5 ppm fazla olduğu vurgulanarak, 800 bin yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, Covid-19 salgını sebebiyle insan üretimi karbondioksit seviyesinde yüzde 6-7 civarında düşüşün atmosferdeki yoğunluğu düşürmek için yeterli olmadığı ifade edildi.

2020, Türkiye’nin 2010 ve 2018 Yılları Ardından En Sıcak Üçüncü Yılı

Türkiye daha önce en yüksek sıcaklıkları 2010 ve 2018 yıllarında yaşarken, 2020 ise en sıcak üçüncü yıl oldu. Raporda, 2020’de Türkiye’de ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat derece üzerinde olduğu ve böylelikle en sıcak üçüncü yılın yaşandığı belirtildi.

Rapora Göre Sera Gazı Salınımının 2020 Yılında Oluşturduğu Etkiler:

• Fosil yakıt tüketimi sebebiyle karbon yoğunluğu son on yıldaki ortalamasının yüzde 30 üzerine çıktı.

• Metan gazı yoğunluğunda 14,8 ppm artış yaşandı.

• Sıcaklık, dağların don bölgelerinde ve 33 yıldır kütle kaybeden buzullarda rekor seviyeye ulaştı.

• 2020, her on yılda yaklaşık 3 santimetre yükselen küresel deniz seviyesinin, üst üste rekor kırdığı 9. yıl oldu.

• Dünyada aşırı yağış, kuraklık ve yangınlar için daha fazla ortam oluşmaya başladı.

• 2020’de ABD’nin batısında yaşanan yangınlar, 2003-2010 ortalamasından 3 kat fazla karbon salımına yol açtı.

• Kuzey Kutbu’nda meydana gelen yangınların karbon salınım seviyesi, 2019’daki seviyeye göre yüzde 34 artış gösterdi.